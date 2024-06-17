烏克蘭峰會公報印度沙特南非阿聯酋拒簽　突顯基輔難獲廣泛支持

在瑞士召開的烏克蘭和平峰會星期天（6月16日）結束，多國領導人在峰會公報中明確譴責俄羅斯向烏克蘭開戰，並呼籲俄方把扎波羅熱核電站和烏克蘭海港的控制權歸還給烏方，同時主張通過對話恢復和平。不過，印度、沙特阿拉伯、南非等一些全球南方國家沒有在公報上簽字，凸顯基輔在爭取更廣泛國際支持方面的困難。



根據峰會結束時發布的聯合公報，與會領導人指俄羅斯對烏克蘭發起的戰爭，正持續帶來大規模的人類苦難和破壞，並造成了可能衝擊全球的風險和危機。公報說，與會各國就如何在國際法的基礎上，實現全面、公正和持久的烏克蘭和平框架進行了富有成效、全面和具建設性的意見交流。

公報提出三大共同願景：烏克蘭的核電廠和設施須在烏克蘭主權控制下安全運行，任何威脅使用或使用核武器的行為都是不可接受的；烏克蘭在黑海和亞速海的港口應自由、全面與安全地進行商業航運，糧食安全不能被武器化；通過交換的方式釋放所有戰犯，所有被驅逐和流離失所的烏克蘭兒童與其他遭非法拘留的烏克蘭公民必須返回烏克蘭。

公報也承諾維護包括烏克蘭在內的所有國家的領土完整，並強調實現和平需要所有各方的參與和對話。

消息人士透露，峰會公報既要直接譴責俄羅斯入侵烏克蘭，同時也要使用能夠獲得最廣泛支持的措辭，如何平衡這兩者是峰會外交拉鋸戰的一部分。與會的100多個國家和國際組織中，最終只有80個國家和四個歐洲機構在聯合公報上簽字，未簽字的包括印度、沙特、南非、泰國、印尼、墨西哥、阿聯酋等。

印度媒體WION引述印度外交部秘書卡普爾的話說，印度認為，只有雙方都可接受的選項才能帶來持久和平，因此決定避免與聯合公報掛鈎。公開報道顯示，在俄烏開戰後，印度與俄羅斯的貿易大幅增長，在2023年還創下新高。

烏克蘭和平峰會：圖為2024年6月16日在瑞士斯坦斯施塔德（Stansstad）舉行的烏克蘭和平峰會全體會議。（Reuters）

烏克蘭和平峰會：圖為2024年6月16日在瑞士斯坦斯施塔德（Stansstad）舉行的烏克蘭和平峰會全體會議。（Reuters）

沙利文指俄提出荒謬願景 馮德萊恩批普京無心結束戰爭

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）此前對俄烏停火開出條件，要烏克蘭放棄加入北約，同時交出俄方宣稱擁有主權的四個州，引起西方國家批評。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）星期六（15日）稱，俄羅斯提出了「完全荒謬的願景」。他還稱，中國缺席此次峰會，可能是因為俄羅斯懇求中方不要參加。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也批評普京無心結束戰爭。她說，此次峰會使烏克蘭離和平更進一步，但要實現和平還需耐心和決心。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在公報出爐後說：「我希望我們可以儘快取得成果。我們將向全世界證明，《聯合國憲章》效力可以完全恢復。」

烏克蘭和平峰會：圖為2024年6月16日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenski）出席在瑞士斯坦斯施塔德（Stansstad）舉行的烏克蘭和平峰會。（Reuters）

烏克蘭和平峰會：圖為2024年6月16日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenski）出席在瑞士斯坦斯施塔德（Stansstad）舉行的烏克蘭和平峰會。（Reuters）

他透露，與會各方已同意繼續成立特別小組跟進，一旦和平行動行動準備就緒，「就可為第二次和平峰會開闢道路」。

此次峰會沒有邀請俄羅斯出席。荷蘭國際關係研究所（Clingendael Institute）高級研究員迪恩（Bob Deen）預計，呼籲俄羅斯參與的呼聲只會越來越強烈，「若烏克蘭拖得太久，就可能出現其他和平方案與之競爭，讓烏克蘭失去主動權」。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）星期天早些時候暗示，可能邀請俄羅斯出席未來的會議。克里姆林宮發言人佩斯科夫同日稱，普京沒有排除與烏克蘭談判的可能，但俄方須獲得談判有可信度的保證。

本文獲《聯合早報》授權轉載

