歐國盃｜德國警察大陣仗布防　多招對付瘋狂球迷　對這國特殊對待

歐洲國家盃（歐國盃）開鑼，除了場內賽事激烈，場外也有德國警方「大陣仗」布陣，為了對付可能出現的鬧事球迷想盡辦法，出動多招應付，例如在列為「高風險」的6月16日塞爾維亞對陣英格蘭賽事，警方就推特殊招數，要求球場向英格蘭球迷只能賣低酒精濃度啤酒。



德國警方的憂慮固有原因，在盛事期間發生的球迷暴力事件並不罕見，這次塞爾維亞對英格蘭的賽事開始前，德國西部城巿蓋爾森基興（Gelsenkirchen）也有雙方球迷在街上爆發混戰，有人推翻桌椅，也有人互擲玻璃樽，最後7名塞爾維亞球迷被捕。

德國警方如何布防？綜合《每日郵報》、《獨立報》等英媒報道，德國警方早在5月初透過傳媒向球迷發出「警告」，若然鬧事，警員可即時押送犯事者到提款機，即場罰款，且強調罰款可以是無上限。

警方又會透過閉路電視監察人群，以查找可疑者。

2024年6月16日歐國盃塞爾維亞對陣英格蘭賽事上，看台上的英格蘭球迷（Reuters）

警方也會判斷各賽事的風險程度，例如塞爾維亞對戰英格蘭的賽事列為「高風險」，德國預計英格蘭會有約4萬球迷到德國看球，塞爾維亞也會有5千至8千人，警方代表布格哈特（Christof Burghardt）向天空新聞指「因為歷史原因，雙方（球迷）都有流氓…… 塞爾維亞有不少流氓。英國人，喝了酒的話，有時也會很凶猛。」

德方為英格蘭球迷提供特別對待，球場售予他們的酒精飲品只能是酒精濃度低的啤酒，據《每日郵報》指，酒精濃度很可能只有1%。且警方也禁止他們在看台上飲酒。

除了在球場內外，德國警方也提醒要留意網絡上的攻擊，警告若有人對球員作出種族歧視言論，警方也會找來社交媒體企業配合，以找出犯事者的身份。