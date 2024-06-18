同性婚姻法案｜泰國營造性少數群體友好環境　吸引LGBT+遊客

泰國為吸引更多遊客到訪，積極開拓不同的旅遊市場，包括營造對性少數群體友好的環境，以吸引性多元群體前往觀光及消費。



《曼谷郵報》報道，泰國副首相兼商務部長蓬探預計，泰國各地配合6月份同性戀、雙性戀與跨性別等群體（LGBT+）驕傲月（Pride Month）而舉行的各種活動，將為國家經濟帶來超過45億泰銖（約9.54億港元）的現金流。

蓬探星期六（6月15日）指出，政府將與民營企業合作舉辦更多驕傲月活動，以吸引LGBT+遊客。他說，這將為中小企業提供擴展業務的機會，利用軟實力創造附加值，從而提升泰國的經濟潛力。

根據泰國貿易政策和戰略辦公室的報告，驕傲月慶祝活動可令泰國成為國內外LGBT+消費者的「驕傲友好目的地」。此類活動還能讓組織者、餐飲業、酒店和運輸服務等受益，增加國家收入。

泰國的驕傲月慶祝活動始於1999年。如今，每年6月，曼谷、清邁、普吉島和春武里等會大事慶祝驕傲月，舉辦大型遊行及其他活動。泰國旅遊局預計，今年的驕傲月慶祝活動將吸引超過86萬人參加，帶來超過45億泰銖的收入。

泰國LGBT族群參加2018年11月29日在泰國曼谷遊行。（REUTERS）

泰國上議院2024年6月18日通過法案承認同性婚姻。（Rerters）

上議院18日批准婚姻平等法案

泰國多年來積極推動婚姻平權法，正是營造對LGBT+友好環境的努力之一。這項允許並承認同性婚姻的「婚姻平等法案」，今年3月已在國會下議院三讀通過，上議院星期二（18日）批准此法案，使泰國成為東南亞第一個同性婚姻合法化的國家。

泰國政府副發言人魯克勞星期天（16日）在一份聲明中說：「婚姻平等法案將邁向終點線。」

如果法案獲得通過，將提交給泰國內閣和王室批准，預計可在今年內落實生效。法案成為正式法令後，泰國將承認18歲及以上的同性伴侶的婚姻登記，以及他們可享有的繼承權、免稅和收養子女等權利。支持者指出，這將提升泰國作為LGBT+友好旅遊目的地的聲譽。

最近的一項民意調查顯示，超過99%的泰國人希望「婚姻平等法案」能夠通過成為法律，為同性伴侶提供福利及保障。

星期二下午，泰國政府將舉行遊行活動，從政府大廈遊行至曼谷市中心，慶祝「婚姻平等法案」獲上議院通過。