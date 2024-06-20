沙特阿拉伯逾900朝聖者失去聯絡 部份疑因酷暑難當、迷路或已死
撰文：聯合早報
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沙特阿拉伯聖地麥加（Mecca）氣溫一度升高至51.8攝氏度，在酷熱中參加年度朝覲儀式者多達900多人失聯，他們的家人與朋友急切地到醫院和上網尋找。
法媒報道，麥加氣溫星期一（6月17日）升至51.8攝氏度（125 華氏度），親屬們到各處醫院查問親人狀況並在網上探消息。
來自世界各地的約180萬人參加了為期數天、大部份是在戶外進行的朝覲，其中約160萬人來自國外。今年，沙特的夏天酷熱，其中許多朝覲者又年老體弱。
一名阿拉伯外交官告訴法媒，僅埃及人的死亡人數就從前一天的300多人躍升至「至少600人」，大部份死於酷熱。
根據法新社對各國公布的數據的統計，截至目前，已報告的死亡人數已達922人。
這位外交官後來補充說，駐沙特的埃及官員已收到「1400起朝覲者失蹤報告」，其中包括600名遇難者。
此前，新華社引述約旦外交部18日的聲明說，41名約旦人在沙特阿拉伯參加朝覲期間因高溫熱浪而死亡。聲明說，這些人不屬於約旦官方朝覲團，也沒有參加其他沙特批准的正規朝覲路線。約旦外交部登記失蹤的朝覲者有106人，目前已經找到84人。他們的健康狀況不一，一些人處於危險狀態。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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