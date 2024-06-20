日經研究：61％受訪日企認為：沒必要跟隨美國對華徵關稅

路透社一項調查顯示，大多數日本公司認為，日本政府沒有必要跟隨美國提高對中國進口產品的關稅，並稱中國工業產能過剩不會影響它們。



美國總統拜登上個月宣布大幅提高包括電動汽車、電池和半導體在內的一系列中國商品的關稅，同時批評北京大量的補貼和政策導致廉價商品湧入全球市場。

歐盟委員會上週通知汽車製造商，將從7月4日起，對從中國進口的電動車徵收最高達38.1%的臨時反補貼稅；包括日本在內的七國集團，也在上周發表的聯合聲明中「對中國持續的工業目標和全面的非市場政策表示擔憂」。

但在6月5日至14日進行的調查中，61%的受訪者表示日本沒有必要採取類似措施。其餘受訪者則認為日本應該這樣做。約53%的受訪者說，中國產能過剩對他們的業務幾乎沒有影響。

2024年1月10日，等待出口的汽車停泊在中國山東省煙台港的一個碼頭。（Reuters）

一家化工公司的經理在調查的評論部份寫道：「這可能會導致針對彼此的措施和反制措施升級，經濟狀況將變得更糟。」

作為對關稅的回應，中國指責美國背離其自由貿易原則，並指七國集團的聲明缺乏事實依據。

日經研究公司為路透社對492家日本公司進行了調查，其中大約有230家公司做出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

