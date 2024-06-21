關鍵時刻接管北約 呂特是「可靠領袖」？
撰文：洪怡霖
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羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）6月20日宣布退選後，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）成為下任北約（NATO）秘書長唯一人選。在荷蘭政壇頂峰位置上待了十多年，呂特對如何在有意見分歧的聯盟夥伴之間達成共識有深刻的理解。研究員稱，他被視為在動盪時期領導北約的可靠人選。
約翰尼斯20日宣布退選並轉而支持呂特。呂特3月宣布參選時已獲得三分之二的北約成員國支持，如今已有北約32個成員國的支持。
用北約前首席發言人、現任國防和安全智庫皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）研究員倫傑斯庫（Oana Lungescu）的話來說，呂特現在「被視為在動盪時期領導北約的安全人選，就像斯托爾滕貝格在過去10年中所做的那樣」。
呂特將在10月2日接替現任秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg），這將是北約面臨重大挑戰的時期。10月2日，距離決定北約命運的美國大選僅1個多月。美國前總統、現任共和黨候選人特朗普（Donald Trump）承諾留在北約，但稱如果連任將削減美國對烏克蘭的援助。
《政治報》歐洲版（Politico Europe）引述觀察人士稱，呂特是特朗普的「耳語者」（Whisperer），因為他能與不同背景的政客達成交易，甚至贏得特朗普的稱讚，這意味他或能影響特朗普的決定。