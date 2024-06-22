以色列或與真主黨開戰　美官員：鐵穹防空系統料不堪負荷

三名美國官員透露，美國擔心一旦以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）爆發全面戰爭，以色列北部的防空系統包括鐵穹防禦系統恐怕會不堪重負。



美國官員周三告訴美媒，以色列官員近日告知美國方面，以色列計劃把資源從加沙南部轉移到以色列北部，為真主黨可能發動的進攻做準備。

美國一名高級官員說：「根據我們的評估，至少一些鐵穹（Iron Dome）防空系統將不堪重負。」

以色列也向美國表達了同樣的擔憂，以方擔心真主黨若出動大量導彈和無人機，鐵穹防空系統恐將無法招架。以色列也對真主黨迄今為止的襲擊精密性感到吃驚。一名消息人士說，主要的擔憂是真主黨會使用大量精密制導武器和導彈。

2024年4月14日，伊朗向以色列發射逾300架無人機和導彈後，以色列鐵穹反導系統開始運作。（路透社）

圖為2023年10月8日，在以色列靠近加沙的斯代羅特（Sderot），「鐵穹」（Iron Dome）防空導彈系統攔截來自加涉沙的火箭。（Reuters）

本月早些時候，真主黨發佈一段視頻，顯示一架無人機襲擊並損壞了以色列北部一個軍營內的鐵穹防空系統。以色列媒體稱，這似乎是鐵穹防空系統第一次被擊中，但以色列國防軍說，並未發現該系統受到損壞。

一名美國官員說，以色列北部邊境局勢已達到危險臨界點，如果爆發全面戰爭，以色列最需要額外防空系統和鐵穹補給，到時美國將會伸出援手，向以色列提供所需軍備。

鐵穹防空系統對於以色列的國防至關重要，美國政府至今向這個項目投入超過29億美元。以色列國防軍說，鐵穹防空系統去年攔截伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）發射的火箭彈時，成功率高達95.6%，因此若鐵穹系統在真主黨的攻擊下瓦解，以軍和平民生命將面臨風險。

一名美國官員透露，美方並未對以色列明確表示，反對他們向真主黨發動攻擊，但美方警告，以色列的舉動可能觸發一場更大規模的戰爭，而這是雙方都不願看到的。

多名消息人士說，美國及其盟友擔心，以色列若與伊朗支持的真主黨爆發全面衝突，其他獲得伊朗撐腰的組織也將捲入其中，美方尤其擔心其中東駐軍可能會成為這些組織的攻擊目標。

本文獲《聯合早報》授權轉載

