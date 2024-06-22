日皇德仁伉儷訪英國　重遊母校牛津大學　將晤英王查理斯

日皇德仁與皇后雅子6月22日展開為期一週的英國訪問行程，他們將重遊兩人的母校牛津大學（University of Oxford），接受英王查理斯三世（King Charles III，查爾斯三世）設宴款待，但沒有計劃與首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面。



據路透社報道，德仁與雅子原定2020年訪英，當時女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊麗莎白二世、伊莉莎白二世））還在世，但行程因為新冠疫情而推遲。德仁於2019年即位後，與雅子的第一趟海外出訪行程就是2022年赴英出席伊利沙伯二世的葬禮。這也是德仁203年訪問印尼之後的第二次國事訪問。

64歲的德仁出發前在東京的記者會上談及他於1980年代初負笈英國時英國王室的善意。他憶起伊利沙伯二世曾邀他到白金漢宮享用她親手泡的茶。他說，那讓他覺得自己「像是他們家庭的一員」。

2024年6月19日日皇德仁在22日訪問英國前於東京皇居召開記者會。（Reuters）

德仁此行是查理斯三世自2022年登基以來接待的第三個國事訪問團，也是他2024年宣布患癌後接待的第一個國事訪問團。

德仁此行是為慶祝日本皇室與英國王室的長年交往，並展現兩國的深厚關係。

德仁與雅子將重遊他們曾在不同時期求學的牛津大學，德仁還將造訪他曾在留學期間研究過的泰晤士河（River Thames）防洪設施。

英國7月4日舉行國會大選，一名日本外務省官員透露，德仁沒有會晤首相辛偉誠的計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

