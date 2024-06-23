胡塞武裝稱在紅海襲擊美軍「艾森豪威爾」號航空母艦　華府否認

也門胡塞武裝（Houthis）6月22日發表聲明，稱向紅海的美國航空母艦「艾森豪威爾」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN-69）發動襲擊。華府2名官員隨即否認有關說法，指消息不實。



路透社報道，胡塞武裝的聲明指，對「艾森豪威爾」號的行動成功達成目的，但沒有透露細節。該組織又稱妁導彈向阿拉伯海（Arabian Sea）航行的貨輪「Transworld Navigator」襲擊，指船隻被導彈直接擊中。

美媒同日較早前報道，一艘穿越亞丁灣的商船附近發生爆炸，很可能是也門胡塞武裝試圖以航道為目標的最新襲擊。與此同時，原部署在紅海的美國航空母艦「艾森豪威爾」號即將結束戰鬥任務返回母港。

報道指，胡塞武裝自12日襲擊一艘貨輪後，再次向亞丁灣、紅海船隻施襲。這似乎意味着胡塞武裝因以色列與哈馬斯在加沙的戰爭，而再度升級其對重要海道的襲擊行動。

2024年1月29日武裝胡塞武裝追隨者在也門薩那舉行的遊行中乘坐一輛貨車，聲援加沙地帶的巴勒斯坦人，並支持胡塞武裝襲擊紅海和亞丁灣的船隻。（Reuters）

美國海軍學會新聞網（USNI News）21日援引一名美國官員表示，「艾森豪威爾」號在紅海進行長達8個多月的戰鬥部署後，將返回維珍尼亞州諾福克（Norfolk）的母港。