國際刑事法院倘向以色列總理發拘捕令　英工黨影子外相：跟隨執行

英國大選將於7月4日舉行，工黨大有機會取代保守黨成為執政黨，工黨影子外相拉米（David Lammy）6月23日表示，若國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出拘捕令，工黨將會跟隨執行。



工黨影子外相拉米在接受美國媒體訪問時表示，若國際刑事法院向以色列總理內塔尼亞胡發出正式的拘捕令，上台後的工黨將會執行，他同時指出整個歐洲都會做出同樣的反應。

拉米解釋這番言論背後的邏輯時提到：「我們堅信第二次世界大戰後創建的架構，基於規則的國際秩序和國際法律結構，它背後的其中一位主要建築師是我們國家的首相邱吉爾。」

圖為2024年6月8日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話。（Reuters）

「多年來，這一直是英國的指路明燈，這就是我們簽署《國際刑事法院羅馬規約》（Rome Statute）的原因。我們相信國際刑事法院和國際法院（International Court of Justice，ICJ）。」

「國際刑事法院是有一套法律程序去決定是否發出拘捕令。我們已經非常明確地表示，工黨相信基於規則的國際秩序。我們相信國際法，也相信權力分立。」

拉米補充道：「作為一名政治家，我不應該質疑或討論資深法官做出的決定，不論這位法官來自國內還是國外。」

當主持人追問工黨會否執行國際刑事法院的決定時，拉米表示：「在英國，我們將執行法院的決定，整個歐洲也會跟隨。我知道美國不是《國際刑事法院羅馬規約》的簽署國。因此，美國國內將會針對這個問題展開不同的談論。」

圖為國際刑事法院首席檢察官卡里姆・汗（Karim Khan）（國際刑事法院網站）

國際刑事法院檢察官5月20日宣布，尋求對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、防長加蘭特（Yoav Gallant）及哈馬斯3名領袖發出拘捕令。

美國總統拜登（Joe Biden）同日發聲明指國際刑事法院尋求對內塔尼亞胡發出拘捕令「令人憤慨」。