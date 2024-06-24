習近平會見波蘭總統杜達　簽署合作協議　談及俄烏問題

中國國家主席習近平6月24日會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。習近平當天下午在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的杜達舉行歡迎儀式，之後兩人開始會談，雙方還共同出席合作文件簽署儀式。



6月24日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂與來華進行國事訪問的波蘭總統杜達舉行會談。

習近平指出，波蘭是最早承認新中國的國家之一，今年是中波建交75周年。75年來，中波關係始終保持平穩發展。特別是8年前雙方共同決定將中波關係提升為全面戰略夥伴關係以來，兩國各領域交流合作全面拓展深化，合作成果惠及兩國人民。

當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。中方願同波方一道，堅持和平共處五項原則，秉持建交初心，賡續傳統友好，推動兩國關係持續向更高水平發展，為變亂交織的世界注入更多穩定性和確定性。

習近平強調，中波關係之所以能夠經歷風雨，關鍵是雙方都能夠從本民族歷史文化傳統中汲取智慧和力量，堅持獨立自主發展雙邊友好關係。雙方要繼續堅持相互尊重、平等相待、互利合作、交流互鑒的中波友誼內核，理解和支持彼此維護國家主權、安全、發展利益所作的努力，共同反對冷戰思維、陣營對抗，維護以聯合國為核心的國際體系，推動構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛2024年6月24日在北京人民大會堂東門外廣場為到訪的波蘭總統杜達與夫人舉行歡迎儀式（Reuters）

雙方要用好中波政府間合作委員會等機制平台，加強各領域合作的戰略協調和統籌規劃，高質量共建「一帶一路」，保障和推進中歐班列等重大項目合作，加強貿易、農業、數字經濟、綠色產業、清潔能源等領域合作。中方歡迎更多優質波蘭農食產品進入中國市場，支持擴大雙向投資，希望波方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

中方決定對波蘭公民實施15日單方面免簽政策。雙方要大力推動兩國文化、青年、學術、媒體等領域交流。中方願同波蘭等國一道，促進中國－中東歐國家合作機制可持續發展，推動中歐關係健康穩定發展。

杜達表示，他對2015年首次對中國進行國事訪問和2022年初出席北京冬奧會開幕式的情景記憶猶新，這次訪華進一步見證了中國發展的巨大活力。杜達由衷欽佩中國在習近平主席領導下貫徹以人民為中心的發展理念，取得了舉世矚目的成就。

圖為中國國家主席習近平2016年6月19日對波蘭進行國事訪問，與波蘭總統杜達會面。（www.president.pl）

2016年習近平主席對波蘭進行國事訪問，成為波中全面戰略夥伴關係發展的重要里程碑。習近平主席提出的共建「一帶一路」倡議對波蘭意味着巨大發展機遇，同中國合作共建「一帶一路」有力促進了波蘭基礎設施建設和經濟發展。波中建交75年來，雙方關係發展始終基於平等和相互尊重。波方高度讚賞中國的悠久歷史和深厚文化，高度評價中國在國際事務中秉持的理念以及為世界和平與發展作出的重要貢獻。

波方堅定恪守一個中國原則，願同中方繼續推進共建「一帶一路」合作，深化經貿、農業、基礎設施、互聯互通、人文等領域交流合作，拓展創新、數字經濟、新能源汽車等新領域合作，歡迎更多中國企業赴波蘭投資。波方願同中方密切多邊溝通協作，推動波中全面戰略夥伴關係進一步發展，為促進世界的和平與穩定作出積極貢獻。

明年上半年波蘭將擔任歐盟輪值主席國，波方願為推動歐盟同中國關係發展發揮建設性作用，並繼續促進中東歐國家同中國合作。

中國國家主席習近平2024年6月24日在北京歡迎到訪的波蘭總統杜達（Reuters）

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。習近平強調，中方在烏克蘭危機上的立場就是勸和促談、政治解決。當前應努力避免衝突擴大激化，努力推動局勢降溫，努力創造和談條件。這符合包括歐洲在內的國際社會利益。中方反對一些人藉口中俄正常貿易轉移矛盾，抹黑中國。中方鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方願繼續以自己的方式為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

會談後，兩國元首共同見證簽署關於經貿、農業等領域多項雙邊合作文件。

雙方發表《中華人民共和國和波蘭共和國關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2024-2027年）》。

中國國家主席習近平及夫人彭麗媛6月24日下午在北京人民大會堂東門外廣場為到訪的波蘭總統杜達和夫人舉行歡迎儀式：

杜達6月22日下午抵達北京首都國際機場，正式展開對華國事訪問。

中國國家主席習近平2024年6月24日會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。圖為央視發布影片，顯示兩人會面場地已準備就緒。（央視）

中波關係：中國國家主席習近平2024年6月24日會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。圖為央視發布影片，顯示兩人會面場地已準備就緒。（央視）

中國國家主席習近平2024年6月24日會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。圖為央視發布影片，顯示兩人會面場地已準備就緒。（央視）

中國國家主席習近平2024年6月24日會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。圖為杜達訪華期間，中國與波蘭的國旗在天安門廣場隨風飄揚。（環球時報）

杜達夫婦乘所乘專機22日下午飛抵北京，副外長鄧勵在場迎接。

中國外交部是在6月20日宣布杜達6月22日起國事訪問中國。

中國外交部發言人林劍20日在例行記者會介紹此次訪問有關安排，稱習近平主席將同杜達總統舉行會談，擘畫中波關係未來發展藍圖，就雙方關心的問題深入交換意見，並共同出席合作文件簽署儀式。李強總理和趙樂際委員長將分別會見杜達總統。

林劍說，「波蘭是最早承認新中國的國家之一。近年來兩國關係發展順利，務實合作成果豐碩。」林劍說，今年是中波建交75周年。中方願同波方一道，以此訪為契機，不斷深化政治互信，拓展各領域交流合作，共同引領高質量共建「一帶一路」及中國—中東歐國家合作，持續豐富中波全面戰略夥伴關係內涵。