韓國電池工廠大火升至23死　包括17名中國公民

韓國京畿道華城市一間電池工廠6月24日發生大火，死亡人數增至23人，韓方6月25日修正數字，稱當中包括17名中國公民。



火災現場為電池製造商ARICELL位於京畿道華城市的工廠。

據消防部門較早前稱，死者中有20人為外籍公民，包括18名中國人、1名老撾人，另1人國籍未明。中國官媒《環球時報》之後報道，從中國駐韓國使館了解，韓方最新向中方通報，事件中遇難中國公民增至19人。

韓方6月25日再修正數字，稱中國公民人數為17人。

《紐約時報》較早前引述韓國消防部門指，事發時有102人在工廠內上班，不少遇難或失蹤者是來自中國及其他地方的移民。

韓媒指，消防員在火警現場發現逾20具燒焦遺體，預計確定身份還需要一些時間。

2024年6月24日，韓國京畿道華城市一間電池工廠發生火災，造成多人死傷（Reuters）

韓聯社24日報道指，火災發生於上午10點30分，直至下午3點，火勢才得到控制。

報道稱火災發生原因不明，起火地點位於一棟三層建築，總建築面積約2,300平方米。

▼起火工廠上方不斷冒出濃煙並伴有火花濺射而出

圖為2024年6月24日，韓國京畿道華城市，現場直播影片截圖顯示受災地冒出灰色濃煙。（影片截圖）

圖為2024年6月24日，韓國京畿道華城市，緊急救援人員抬出遇難者屍體。（Reuters）

報道稱消防員滅火工作進展受阻，分析指原因在於燃燒中的鋰電池難以用傳統滅火方式處理，而該廠內至少有35,000塊電池。

圖為2024年6月24日，韓國京畿道華城市，救援現場建築上方可見仍有煙霧瀰漫。（Reuters）

報道指當日早前，一名工人因心臟驟停送院後死亡，另一名工人受重傷，另有兩人受輕傷。