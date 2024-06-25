民調支持率續升　法國極右黨稱做好組閣準備

法國國民聯盟（Rassemblement National，RN）在選舉前的民調中支持率進一步上升，黨領袖若爾丹·巴德拉也力圖說服選民相信自己有能力領導這個歐洲聯盟第二大經濟體。



彭博社的民調匯總顯示，以馬林勒龐（Marine Le Pen）為代表人物的這個極右翼政黨領先優勢擴大了0.3個百分點至34.2％。社會黨、共產黨、綠黨和「不屈服的法國」組成的左翼「新人民陣線」以28.2％的支持率位居第二，攀升0.1個百分點。總統馬克龍的復興黨及其盟友以20.6％的支持率屈居第三。

圖為2024年6月24日法國極右派國家聯盟（Rassemblement National - RN）黨主席巴德拉（Jordan Bardella）在巴黎出席記者會，就法國提早大選發表該黨競選政綱。（Reuters）

圖為2024年6月24日法國極右國家聯盟（Rassemblement National - RN）黨主席巴德拉（Jordan Bardella）在巴黎出席記者會，就法國提早大選發表該黨競選政綱。（Reuters）

RN主席巴德拉（Jordan Bardella）在星期一（6月24日）的記者會上說，他將通過削減法國對歐盟預算的貢獻、取消航運業稅收優惠及提高能源企業利潤稅等措施，來為擬議的消費稅下調買單

他說，國民聯盟是「唯一能夠立即、合理實現法國人民期望的運動。簡而言之：我們準備好了」。

大多數民調機構預測國民聯盟將成為法國國民議會中最大的黨派，但達不到掌握絕對多數所需的289個席位。

圖為2024年6月24日法國極右國家聯盟（Rassemblement National - RN）黨主席巴德拉（Jordan Bardella）在巴黎出席記者會，就法國提早大選發表該黨競選政綱。（Reuters）

由多國研究和媒體專業人士創立和管理的獨立研究機構Odoxa的最新調查預測，國民聯盟能拿下250至300個席位。然而法國的兩輪投票制使得預測更為棘手，因為有可能涉及兩名以上的候選人再決。

巴德拉和勒龐都曾表示他們不會以相對多數組閣，因為這會使他們容易受到國民議會不信任投票的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

