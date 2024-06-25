歐盟制裁19間被指援俄中國企業　數間在香港

歐盟星期一（6月24日）宣布，制裁19家被西方國家指稱援助俄羅斯的中國企業。



據法媒報道，歐盟官方文件公布的名單顯示，被制裁的中國企業有數家設在香港，以及兩家全球衛星供應商。中國否認西方國家的指控，稱他們援助俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。

中歐金融工作組2024年3月18至19日在北京舉行第一次會議，圖為雙方金管部門代表合照。（中國人民銀行）

中國外交部副部長馬朝旭在歐盟總部與歐盟對外行動署秘書長薩尼諾，舉行中歐外交戰略磋商。（中國外交部網頁）

歐盟對俄羅斯推出的第14輪制裁配套，添加了61家新公司，這些實體被指直接「支持俄羅斯軍事工業複合體」參與俄烏戰爭。在這61個制裁實體中，約半數是設於俄羅斯的企業。除上述19家中企外，其他被制裁的公司有九家來自土耳其，有兩家源自吉爾吉斯，印度、哈薩克和阿聯酋各有一家。迄今為止，已有675家企業被列入制裁名單。

這些公司被嚴格限制出售可協助提升俄羅斯防衛和安保領域的軍民兩用商品和科技。

新添加的兩家被制裁中企是中國衛星行業的要角，涉及將衛星和衛星圖像賣給俄羅斯的瓦格納集團。

法媒去年10月的調查揭露，瓦格納集團2022年11月與北京昀澤科技有限公司簽署一份3000多萬美元的合約，以購取兩台衛星和使用其圖像。

2024年3月14日，中歐班列（哈爾濱-蒂爾堡）準備從哈爾濱國際集裝箱中心站出發（無人機照片）。（新華社）

這兩台高清衛星屬於設在長春市的長光衛星技術股份有限公司。這家全球領先衛星企業因此被列入歐盟的制裁名單。

與長光衛星科技一同列入歐盟制裁名單的全球領先衛星企業，是北京和德宇航技術有限公司。該企業去年因供應瓦格納集團衛星圖像被美國實施制裁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

