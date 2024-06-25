唱片業3大巨頭聯手控告2公司侵權　首宗針對音樂生成式AI訴訟

全球三大唱片公司環球音樂（Universal Music Group）、索尼音樂（Sony Music）、華納音樂（Warner Records）聯手全美唱片業協會（RIAA）分別在紐約州與麻薩諸塞州提起聯邦訴訟，起訴人工智能（AI）音樂技術公司Udio和Suno，稱它們利用唱片公司的內容來訓練生成音樂AI系統，大規模侵犯3巨頭的版權。



路透社6月24日報道，相關訴訟文件顯示，Suno、Udio被控未經許可便複製音樂來教導AI系統創作音樂，而這些音樂將「直接與人類藝術家的作品競爭，降低其價值，最終淹沒人類藝術家」。

這幾間唱片巨頭要求法院裁定被告支付法定損害賠償金，並以被控為仿製的歌曲每首最多15萬美元來計算。Suno與Udio則分別被控仿製662首與1,670首歌曲。

3大唱片巨頭稱這兩間AI公司一直故意迴避揭露訓練旗下系統的素材，而披露這些資訊將顯示這些企業「承認故意侵害版權到難以想像的規模」。

Suno行政總裁Mikey Shulman在聲明中表示：「我們的科技具革命性，且是被設計用來產製全新內容，而非熟記與重複已經存在的內容。」

報道指出，這是首宗針對音樂生成式AI提出的訴訟。在此之前，已有作家和新聞媒體發起訴訟，控訴美國人工智慧公司OpenAI盜用其內容，作為以文本為基礎的AI模型訓練素材。