韓國工廠火災17中國人死 北京：高度重視 電池製造商董事長致歉
撰文：洪怡霖
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韓國電池製造商ARICELL位於京畿道華城市西新面的工廠發生大火，22人罹難，當中包括17名中國公民。ARICELL母公司S-Connect代表朴淳瓘6月25日向公眾致歉。中國外交部發言人毛寧25日則表示，中國政府對於火災造成中方人員重大傷亡高度重視。
朴淳瓘25日下午在京畿道華城的ARICELL電池工廠表示，24日發生的大火造成重大人員傷亡，他謹在此向遇難者家屬致以深切哀悼並向他們謝罪，希望在此次事故中受傷、受損失的所有人都能盡快恢復。
他也表示，公司將懷着深重的責任感，通過一切可行方法為遇難者家屬提供必要的幫助，同時全力查明事件原因，切實執行後續措施，以防止此類事故再次發生。
毛寧表示，中國政府對於火災造成中方人員重大傷亡高度重視，外交部和中國駐韓國大使館第一時間啟動領事保護應急機制，全力開展事故的應急處置和善後工作，中國駐韓國大使邢海明連夜趕赴火災現場，實地了解事件情況、搜救進展和善後安排，並聽取韓方主管部門的介紹，中方已要求韓方盡快查明事件原因，全力救治傷員，做好善後處理，並為中國傷亡人員家屬提供協助，中方將繼續全力做好後續工作。
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