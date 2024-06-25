路透社：特朗普顧問倡以軍援為籌碼　促俄烏兩國和談

美國前總統特朗普（Donald Trump）的兩名關鍵顧問提出一項結束俄烏戰爭的和平計劃，俄羅斯表明任何和平計劃都必須反映現實，但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）願意進行談判。



路透社6月25日報道，特朗普的國家安全顧問之一、退役中將凱洛格（Keith Kellogg）受訪時說，如果特朗普贏得大選，讓俄羅斯和烏克蘭迅速坐上談判桌是至關重要的。

他說，計劃提及若烏克蘭進入和平談判，就會得到更多的美國武器；美國將同時警告俄羅斯，任何拒絕談判的行為，將導致美國增加對烏克蘭的支持。

根據凱洛格和弗萊茨（Fred Fleitz）起草的計劃，在和平談判期間，將根據當前的戰線停火。兩人曾在特朗普2017年至2021年總統任期內，擔任國家安全委員會的參謀長。

弗萊茨說，他們已經向特朗普提出他們的戰略，特朗普也做出積極的回應。「我並不是說他同意，或同意計劃裏的每一個字，但我們很高興得到反饋。」

特朗普的國家安全顧問提倡以軍援為籌碼，促使俄烏兩國儘快進行談判。圖為2023年2月3日，一部Leopard 2A4坦克在加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax）由加軍方裝進CC-177「環球霸王III」戰略運輸機。它是給予烏克蘭軍援的一部份。（Reuters）

2024年5月31日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普於在美國紐約市舉行的記者會上發表演說。（REUTERS）

然而，特朗普發言人說，只有特朗普或競選團隊授權成員的聲明，才應被視為官方聲明。

凱洛格和弗萊茨概述的戰略是特朗普團隊迄今為止最詳細的計劃，特朗普曾說若他在11月5日選舉中擊敗美國總統拜登（Joe Biden），他可以迅速解決烏克蘭戰爭，但他沒有提出具體細節。

相關提議將標誌着美國對戰爭立場的重大轉變，並將面臨歐洲盟友和特朗普自己的共和黨內部的反對。

2024年6月5日，俄羅斯總統普京在聖彼德堡與多國新聞機構高層會面，發表講話時提到俄羅斯與西方關係以及俄烏戰爭等問題。（Reuters）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對此回應說，未來特朗普政府提出的任何和平計劃，都必須反映現實，但普京願意進行談判。「任何計劃的價值都在於細微差別，並考慮到當前的實際情況。普京總統一再表明，俄羅斯一直並將繼續願意進行談判。」

烏克蘭外交部沒有做出回應。