德國副總理剛走　交通部長維辛訪華　籲歐委會勿對中國電動車徵稅

繼德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）訪華後，德國數碼化和交通部長維辛（Volker Wissing）也來到中國。



德國《法蘭克福匯報》6月24日報道，維辛當天在上海批評了歐盟委員會，並呼籲解決貿易爭端。「關稅是一種破壞性的做法。」維辛表示，「我呼籲歐盟委員會不要尋求（加徵）關稅，而是要爭取良好和公平的競爭規則。」

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）於2024年6月23日在中國浙江省杭州市參觀采埃孚杭州項目時發表演說。（Reuters）

維辛對中方願意談判的態度表示歡迎，認為應該通過對話尋求解決方案，加強競爭，而不是設置新的障礙，競爭符合消費者的利益。

報道稱，維辛是緊隨哈貝克之後來到中國的，但與哈貝克率領一個德國商業代表團訪華不同，與維辛同行的十幾人大多是德國數碼化和交通部工作人員。

當被問及此次訪華是否旨在降低貿易爭端對德國的損害時，維辛表示，這次訪問已經計劃了很久，「我們出訪的順序是一個巧合」。

2024年4月10日，德國柏林，德國交通部長維辛（Volker Wissing）在德國下議院會議上回答議員提問。（Reuters）

當地時間6月12日，歐盟委員會發布關於對華電動車反補貼調查的初裁披露結果，擬對從中國進口的電動車徵收17.4%至38.1%不等的臨時反補貼稅。如果歐盟無法與中方達成解決方案，徵收臨時關稅的舉措將從7月4日起生效。在臨時關稅生效後的四個月內，歐盟將決定是否對中國電動車徵收永久性關稅。

2024年4月25日在中國江蘇省連雲港，航拍機拍攝到一大批比亞迪電動車正準備運到比亞迪探索者一號輪船上，出口到巴西。（Reuters）

此舉遭到德國汽車製造商強烈反對，他們擔心中方的反制措施可能會損害德企在華業務。據路透社報道，在歐盟宣布將對華電動車徵收高額關稅後，德國朔爾茨政府正在推動「友好」解決方案。維辛此前接受德媒採訪時表示，沒有人希望與中國打貿易戰，「這對德國來說將是一場災難，對歐盟也沒有好處。」

6月22日，中國商務部部長王文濤會見哈貝克。雙方就中德、中歐經貿關係交換意見。哈貝克表示，德國政府對歐盟發起對中國電動車反補貼調查深感憂慮，認為會對歐洲綠色轉型進程和消費者利益造成負面影響，也擔心德國在華車企利益受損。同一天，王文濤應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行視頻會談。雙方商定，就歐盟對華電動車反補貼調查案啟動磋商。

中國商務部部長王文濤2023年4月27日在柏林與德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克舉行會面。（中國商務部網站）

據德國數碼化和交通部在X上發布的資訊，維辛24日到訪思愛普、博世等德國企業在上海的研發中心，25日出席第十九屆中國國際物流節・2024亞洲物流雙年展的開幕式，並訪問德國展商的展位。

▼維辛出席第十九屆中國國際物流節・2024亞洲物流雙年展的開幕式

據報道，維辛離開上海後將前往北京進行會談，作為負責數字事務的部長，他正在尋求與中國達成一項涉及自動駕駛期間收集數據傳輸的協議。隨後，他還將前往深圳。

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