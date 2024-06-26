德國副總理剛走 交通部長維辛訪華 籲歐委會勿對中國電動車徵稅
繼德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）訪華後，德國數碼化和交通部長維辛（Volker Wissing）也來到中國。
德國《法蘭克福匯報》6月24日報道，維辛當天在上海批評了歐盟委員會，並呼籲解決貿易爭端。「關稅是一種破壞性的做法。」維辛表示，「我呼籲歐盟委員會不要尋求（加徵）關稅，而是要爭取良好和公平的競爭規則。」
維辛對中方願意談判的態度表示歡迎，認為應該通過對話尋求解決方案，加強競爭，而不是設置新的障礙，競爭符合消費者的利益。
報道稱，維辛是緊隨哈貝克之後來到中國的，但與哈貝克率領一個德國商業代表團訪華不同，與維辛同行的十幾人大多是德國數碼化和交通部工作人員。
當被問及此次訪華是否旨在降低貿易爭端對德國的損害時，維辛表示，這次訪問已經計劃了很久，「我們出訪的順序是一個巧合」。
當地時間6月12日，歐盟委員會發布關於對華電動車反補貼調查的初裁披露結果，擬對從中國進口的電動車徵收17.4%至38.1%不等的臨時反補貼稅。如果歐盟無法與中方達成解決方案，徵收臨時關稅的舉措將從7月4日起生效。在臨時關稅生效後的四個月內，歐盟將決定是否對中國電動車徵收永久性關稅。
此舉遭到德國汽車製造商強烈反對，他們擔心中方的反制措施可能會損害德企在華業務。據路透社報道，在歐盟宣布將對華電動車徵收高額關稅後，德國朔爾茨政府正在推動「友好」解決方案。維辛此前接受德媒採訪時表示，沒有人希望與中國打貿易戰，「這對德國來說將是一場災難，對歐盟也沒有好處。」
6月22日，中國商務部部長王文濤會見哈貝克。雙方就中德、中歐經貿關係交換意見。哈貝克表示，德國政府對歐盟發起對中國電動車反補貼調查深感憂慮，認為會對歐洲綠色轉型進程和消費者利益造成負面影響，也擔心德國在華車企利益受損。同一天，王文濤應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行視頻會談。雙方商定，就歐盟對華電動車反補貼調查案啟動磋商。
據德國數碼化和交通部在X上發布的資訊，維辛24日到訪思愛普、博世等德國企業在上海的研發中心，25日出席第十九屆中國國際物流節・2024亞洲物流雙年展的開幕式，並訪問德國展商的展位。
▼維辛出席第十九屆中國國際物流節・2024亞洲物流雙年展的開幕式
據報道，維辛離開上海後將前往北京進行會談，作為負責數字事務的部長，他正在尋求與中國達成一項涉及自動駕駛期間收集數據傳輸的協議。隨後，他還將前往深圳。
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