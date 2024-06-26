阿桑奇乘坐飛機抵達澳洲首都　父親與妻子赴機場迎接

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）6月25日與美國司法部達成認罪協議後，獲法官批准協議，意味阿桑奇與美國長達14年的纏訟告終。阿桑奇26日乘飛機抵達澳洲首都坎培拉（Canberra）。



路透社6月26日報道，阿桑奇搭飛機於26日抵達坎培拉，他下機後向等待的媒體揮手致意，然後熱情地親吻妻子斯特拉（Stella Assange）。他其後在擁抱父親後，與其法律團隊一起進入航站大樓。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，很高興阿桑奇與美國的纏訟終於結束，並感謝美國和英國為釋放阿桑奇而做的努力。

圖為維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）2024年6月26日抵達美國塞班島（Saipan）的美國地方法院。他出庭認罪，其認罪協議獲得確認，之後當庭獲釋。他之後返回其出生地澳洲。（Reuters）

圖為維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）2024年6月26日身在美國塞班島（Saipan）的美國地方法院。他出庭認罪，其認罪協議獲得確認，之後當庭獲釋。他之後返回其出生地澳洲。（Reuters）

他26日乘坐飛機抵達位於太平洋的美國自治邦北馬利安納群島首府塞班島（Saipan），出庭認罪，之後再返回出生地澳洲。

據《華盛頓郵報》報道，阿桑奇在北馬里亞納群島法院承認犯有間諜罪。消息稱，他放棄案件陪審團審判權。

阿桑奇之後前往澳洲首都坎培拉。

阿桑奇6月26日早上抵達塞班島的美國地方法院，旁邊為澳洲駐美國大使陸克文。（REUTERS/Kim Hong-Ji）

路透社報道，阿桑奇25日被判處62個月的刑期，這相當於阿桑奇在倫敦高設防監獄被囚的時間，美國司法部承認阿桑奇這段被囚時間，並讓他不用引渡到美國，直接返回澳洲。

英國高等法院2024年2月20日舉行聆訊，一批阿桑奇的支持者到場聲援。（Getty Images）

圖為2024年5月15日，英國倫敦，阿桑奇的妻子在聽證會前夕舉辦的傳媒吹風會後散步。（Reuters）

阿桑奇所創辦的維基解密（WikiLeaks）2010年公布美國大量有關阿富汗與伊拉克戰爭的軍事文件，重擊美國外交形象，令華府備受外界指責。

圖為維基解密創辦人阿桑奇的支持者2021年12月10日在倫敦的皇家司法院附近手持標語牌聚集。（Reuters）

現年52歲的阿桑奇在特朗普政府時期被起訴，罪名是維基解密大規模洩露美國機密文件，阿桑奇其後進入厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護，直至2019年4月被英國警方進入館內逮捕，面臨從英國被引渡到美國受審。

對於阿桑奇獲釋在即，其妻子認為，如果沒有阿爾巴尼斯的介入，根本就不可能成事。她指出公眾態度有所轉變，大家都認同阿桑奇是受害者。她得知丈夫可以重獲自由後，就在23日帶同兩名兒子到澳洲等待消息。

阿爾巴尼斯一直要求美國撤銷對阿桑奇的控罪，副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）則表示，他在政府上台後與美國就多項議題合作，但不認為阿桑奇的問題是澳美兩國的痛處。