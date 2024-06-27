印尼國家數據庫遭黑客攻擊　超過40政府機構受影響

印尼通信部一名官員說，包括移民部在內的40多家政府機構的數據受黑客攻擊國家數據庫影響，這是印尼在近年經歷的最嚴重黑客攻擊事件之一。



路透社報道，印尼通信部官員烏斯曼 （Usman Kansong）星期三（6月26日） 說，包括主要部委在內的44個政府機構成為黑客攻擊的目標。他說，包括移民局和協調投資部在內的五個機構的數據已恢復正常，當局還在努力恢復其他39處機構的數據，「我們預計18個政府機構的數據將在本月底前恢復」。

6月24日，印尼通訊部高級官員旁格拉潘（Semuel Abrijani Pangerapan）說，黑客近日入侵印尼國家數據中心，影響國家和地方層面的210個機構。首都主要機場出現延誤，黑客索要800萬美元贖金。

據悉，黑客使用俄羅斯勒索軟件公司LockBit開發的「大腦密碼」（Brain Cipher）軟件展開網絡攻擊；該軟件通過加密，使政府數據無法訪問。

印尼電信公司（Telkom Indonesia）董事哈蘭（Herlan Wijanarko）星期三向印尼民眾保證，他們的數據會是安全的。「我們已經將系統隔離在國家數據中心，因此沒有人可以進入，我們還切斷外部訪問。」

Telkom在印尼運營兩個主要數據中心，一個位於首都雅加達，另一個位於泗水。印尼政府機構依賴Telkom運營的兩家數據中心存儲數據。此次是泗水數據中心遭遇攻擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

