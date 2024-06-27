台灣海峽若爆發戰爭　菲律賓擬允美軍使用菲基地

根據俄衛網，英媒6月26日引述菲律賓駐美國大使羅穆亞爾德斯（Jose Manuel Romualdez）稱，中菲仁愛礁爭端或蔓延至整個印太地區，甚至引發核戰擔憂，還說若台海戰爭爆發，馬尼拉可能允許美軍使用向其開放的菲律賓基地。



6月17日，中國和菲律賓船隻在南海爭議島礁附近發生碰撞。菲方聲稱，衝突造成8名菲方人員受傷，8桿槍枝被中國海警扣繳。菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納指責中國海警的做法如同海盜行為。根據中國海警局的說法，菲律賓違背承諾，派出1艘運補船、2艘充氣艇非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送物資。期間，菲運補船危險接近、蓄意碰撞中方正常航行的船隻。中國海警對菲船艇依法採取警告攔阻、登臨檢查、強制驅離等管制措施，處置合理合法、專業規範。

羅穆亞爾德斯表示：「現在是最危險的時候…大規模殺傷性武器是非常真實的」 ，「事關好幾個國家，包括擁有核武器的大國」，「如果出事，整個亞洲地區都將全部捲入其中」 。

羅穆亞爾德斯還警告說，「中國不該簡單地將（美菲共同防禦條約）視為毫無嚴肅性可言的東西，因為它是嚴肅的」，但他不願談論在什麼樣的情況下援用美菲共同防禦條約，但稱美菲兩國曾就各種選項進行過討論。

Jose Manuel Romualdez（菲律賓駐美國大使館）

羅穆亞爾德斯問：「南海是一整個區域，而且幾萬億美元的（貿易）途徑這一地區。我們真的要讓一個國家控制這條航道嗎？」

此外，在南海局勢升溫之際，美國在加強在印太地區的聯盟，菲律賓去年允許美軍進入該國的四個新基地。羅穆亞爾德斯表示，雖然此舉是為提升菲方國防戰略，而不是為了展開進攻行動，但馬尼拉有可能讓美軍在台海戰爭爆發時使用這些基地。

他說：「如果我們的防衛部門認為（台海戰爭）會影響到我們，而我們應該允許使用這些基地保衛台灣，那麼我們很可能會同意這麼做。……我們希望這永遠都不要發生，但是如果發生，顯然像菲律賓這樣的國家將會在亞洲戰場發揮作用。」

中國外交部發言人此前表示，中方正告菲方，不要在台灣問題上玩火，切實恪守一個中國原則和中菲建交公報，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。