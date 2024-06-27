富士山附近4人死亡　日本政府警告嚴寒登山安全無保障

日本警方6月26日在富士山靜岡縣一側的火山口發現有3人倒臥，沒有意識，心肺停止，警方其後確定3人已死亡。警方當天還在山梨縣一側的八合目登山道發現1名死者，累計死亡人數增至4人，他們均是在富士山登山時遇難。



根據共同社，日本靜岡縣警方26日透露稱，在富士山該縣一側火山口內，相繼發現可能是成年人登山客的3具遺體，這3人或是在不同時間進山，警方將調查死者身份和死因，警方發現3人時，他們躺倒在相隔較遠的地點。

山梨縣一側八合目附近一名正在攀登富士山的男子26日向警方報案，稱與他一起登山的熟人身體不適並失去知覺，這名昏迷的男子隨後被救護車送往富士河口湖鎮一間醫院並證實死亡。

日本富士山除了出現「打卡之亂」，還有不少人以「彈丸登山」的方式登山看日出，意外頻生。山梨縣政府為管控人流，就登山人數設限，並實行徵收通行費，而五合目登山道入口處安裝大門的工程2024年6月13日展開。（日本放送協會影片截圖）

富士山通常會在冬季封山。2024年的富士山登山季還未開始，目前山頂還有大量積雪，清晨溫度在零度左右，預計開山時間在7月上旬，有專家呼籲不要提前攀登富士山，目前登山仍然很危險。

日本放送協會報道，富士山共有4條登山道，其中3條位於靜岡縣，1條位於山梨縣，雖然在封山期間通往山頂的登山道被封鎖，但是卻出現有人前來攀登。

山梨縣富士吉田市富士山課呼籲人們注意：「在冬季封山期間開放登山，無法確保登山道的安全，希望大家不要前來攀登。」

日本氣象廳設置在富士山頂的觀測數據顯示，21日至26日山頂的最低溫約在零下1.6攝氏度至4.9攝氏度之間，白天的最高溫為7.8攝氏度。