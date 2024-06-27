印尼考慮對華免簽　為中國遊客提供勝似「峇里島體驗」服務

據彭博社6月27日報道，印尼旅遊與創意經濟部部長烏諾（Sandiaga Salahuddin Uno）在中國參加夏季達沃斯論壇期間表示，印尼將在10月政府更迭前最終確定對中國的免簽入境政策，同時印尼政府也正在積極開發其他旅遊景點，為中國遊客提供勝似「峇里島體驗」的服務。



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「中國遊客最關心的仍是峇里島。」烏諾說，但也有愈來愈多的中國年輕遊客想要體驗印尼的陽光、沙灘和大海，所以他們正在其它島嶼上發展「峇里島體驗」項目，希望今年能吸引到130萬的中國遊客。

印尼中央統計局數據顯示，2023年印尼吸引了78.8萬中國遊客。印尼《雅加達郵報》3月報道稱，印尼旅遊與創意經濟部希望今年這個數字可以達到去年的兩倍。然而，自近期中國與馬來西亞、泰國、新加坡達成互免簽證協議以來，大批中國遊客前往「新馬泰」。彭博社稱，印尼似乎正在輸給免簽證的鄰國泰國和新加坡。

英國兩名遊客到峇里島旅遊，並在網上分享旅程點滴。（YouTube@The Buddymoon）

印尼農曆新年氣氛濃厚，會有街頭巡遊。圖為2023年1月21日，峇里島華人舞獅表演。（Getty）

其實，去年年底，印尼旅遊與創意經濟部就曾表示，為促進旅遊和經濟，正考慮對中國、美國、澳洲等20國公民實施免簽證入境政策。烏諾在達沃斯論壇上接受採訪時也表示，印尼預計將在10月政府更迭前最終確定對中國的免簽政策。

《雅加達郵報》報道稱，中國遊客是印尼外國遊客的最大貢獻國之一，最愛去的景點是峇里島和雅加達，停留時間也比其他國家的遊客長。數據顯示，中國遊客通常在印尼停留8至11天，平均消費約1387美元。

烏諾表示，印尼正尋找停留時間長、花錢多的高質量遊客。