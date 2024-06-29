伊朗大選點票初步結果出爐　內政部：核談判前代表得票「反超前」

因時任伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日在直升機空難中喪生而提前舉行的伊朗總統選舉，投票已結束，點票工作進行中。



路透社6日29日引述內政部長稱，改革派議員佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）一度580萬票領先，但其後被現年58歲、立場強硬保守的伊朗前核談判代表賈利利（Saeed Jalili）超前。

賈利利曾在2013年參加伊朗總統選舉，2021也有登記參選，隨後退出以支持萊希。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）過去曾與賈利利進行過談判，他形容賈利利在談判中「極度不透明」。

賈利利20世紀80年代的兩伊戰爭中失去了一條腿，因此獲得「活着的烈士」的綽號。他堅稱伊朗不需與西方就其核計劃進行談判。儘管他被視為與哈梅內伊有密切聯繫，但他本不被認為是這次選舉的熱門人選。

他選前的拉票活動，主要針對農村選民進行。

伊朗大選：圖為2024年6月25日，伊朗前核談判代表賈利利（Saeed Jalili）在德黑蘭出席電視辯論。（Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ）

伊朗前首席核談判代表賈利利（Saeed Jalili）2024年5月30日在德黑蘭出席活動時揮手（WANA via REUTERS）

現年69歲的佩澤什基安在伊朗政壇是一個陌生的名字，他是一名心臟外科醫生，也是數名候選人中唯一的改革派人士。有分析認為，他在是次選舉之所以能「入閘」與一眾保守及強硬派候選人較量，是因為讓他「陪跑」，刺激民眾的投票意欲。

佩澤什基安稱希望伊朗與西方重新談判，嘗試重啟2015年核協議的某些版本。他從經濟角度闡述協議的必要性，並表示伊朗需要與世界溝通。然而，佩澤什基安被指需要高投票率與大量投票「加持」才有可能獲勝。

他在選前舉行的拉票活動，主要對象是青年、婦女和伊朗少數族裔。他希望鼓勵他們走出來投票支持他。

2024年6月28日，伊朗德黑蘭，總統候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）總統選舉中在投票站投票。（Reuters）

2024年6月28日，伊朗德黑蘭，總統候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）總統選舉中在投票站投票。（Reuters）

俄衛網6月29日引述消息說：「第十四屆總統選舉的投票過程，在16個小時（投票站工作）之後隨着午夜時分的到來在所有投票站結束，所有選區開始點票過程。」