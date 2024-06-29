美國商務部長雷蒙多：中國電動車數據或須強制存美

美國國會眾議院6月26日召開2場涉及中美貿易的聽證會，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在其中一場聽證會說，商務部正在草擬相關規定，要求中國電動車的所有數據都必須存放在美國。



雷蒙多出席眾議院創新、數據和商業小組委員會（Innovation, Data, and Commerce Subcommittee ）聽證會時說，有關規則內容的決定尚未做出。

報道引述雷蒙多在眾議院能源和商業委員會（House Committee on Energy and Commerce，暫譯）對一名共和黨小組成員的話說，美國在最極端的情況下可能禁止聯網汽車進入美國。美國也可能要求電動車所用軟件必須是美國製造的，也可要求數據必須駐留在美國。

圖為2024年4月25日，中國北京，參觀者在北京國際汽車展覽會上觀看極氪Zeekr出品的MIX電動車。（Reuters）

圖為2023年8月30日，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪華期間在上海出席記者會。（Reuters）

她說，目標是2024年年底前公布有關美國對中國電動汽車、數據收集以保障隱私的新規定。

雷蒙多5月15日曾說，商務部以美國民眾的數據面臨國家安全風險為由，計劃今秋發布針對中國聯網汽車的草案。