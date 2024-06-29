小型貨車撞進美國紐約州美甲店4死9傷　目擊者：肇事車徑直衝入去

一輛小型貨車在當地時間6月28日下午4時42分撞進美國紐約州長島一間名為「夏威夷美甲與水療中心」（Hawaii Nail & Spa）的美甲店，4死9傷。



新華社引述薩福克縣（Suffolk County）鹿園（Deerpark，又譯鹿苑鎮或迪爾帕克）消防局助理局長多米尼克・阿爾巴尼斯（Dominic Albanese）說，消防員接報到場後，發現有人被困店內。傷者被救出後已送院救治。

他說有4人被當場被宣告不治，9人被送往醫院，其中一人由直升機空運。他說所有死者都是身在建築物內的人。傷者之中至少2人是美甲店顧客。

阿爾巴尼斯說，這輛撞入店內的小型貨車滯留在店內深處數小時。現場有150名消防員和急救人員正在工作。

發生意外的美甲店在Google上載的店面照片。

阿爾巴尼斯說，當局正在調查這起事故是否是司機故意為之。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）引述目擊者稱，司機當時正離開街對面的 Kohl's 停車場，卻突然轉向，然後失去控制，衝進了美甲店。

CBS引述目擊者佩雷斯（Eric Perez）直言「這不是一場車禍。」他說像是聽到玻璃破碎的聲音，而不是金屬與金屬之間的聲音，「這不是同一種聲音」。

案發後，警員在店外接觸目擊者，以了解案件發生經過。