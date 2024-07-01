朝鮮發射2枚彈道導彈：或為出口俄羅斯做QC　第一枚或失敗

韓國聯合參謀本部（韓聯參）7月1日稱朝鮮當天清晨發射2枚彈道導彈。部門稱，第一枚從短程彈道導彈上午5時5分從黃海南道長淵郡一帶向東北方向發射，當局在早上5時15分左右再次探測到一枚型號不明彈道導彈的飛行軌迹。



韓聯參稱5時5分左右發射的導彈（下稱第一枚導彈）飛行600多公里，5時15分左右發射的導彈（下稱第二枚導彈）飛行120多公里。

韓軍認為，第一枚導彈可能是有朝版「伊斯坎德爾」之稱的「火星-11」型（KN-23）導彈。韓聯社7月1日稱，朝鮮據報有向俄羅斯的「火星-11」型導彈，據此可推測，平壤政府此次試射或旨在測試對俄出口的導彈性能。

第二枚導彈也可能是同一型號的導彈，但鑑於飛行長度短，這次試射可能失敗。

朝鮮此舉也可能是為反制韓美日首次進行的多域聯演「自由之刃」（Freedom Edge）。朝鮮6月30日曾批評韓國、日本和美國上個月舉行的聯合軍事演習，並警告此類演習將面對「壓倒性反應」。

朝鮮導彈：2024年6月26日，在韓國延坪島拍攝到朝鮮導彈飛行的軌迹。（Reuters）

朝鮮導彈：2024年6月26日，在韓國延坪島拍攝到朝鮮導彈飛行的軌迹。（Reuters）

這是朝鮮5天來首次進行彈道導彈挑釁。朝鮮6月26日上午5時30分許從平壤一帶向東發射1枚彈道導彈，但半空爆炸。

朝中社上月27日公布，導彈總局26日成功進行多彈頭分離及制導命中試射，對於實現導彈技術高度化目標具有重要意義。

韓國和美國當局評估稱，導彈在升空階段飛行不穩爆炸。

韓聯參稱，朝鮮26日發射的很可能發射高超音速導彈。聯參稱，導彈在上行階段就出現飛行不穩定的現象，之後在空中爆炸。