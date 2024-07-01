美國最高法院裁定特朗普享部份總統豁免權　彭博社：有望押後官司

美國前總統特朗普（Donald Trump）在2020年1月國會騷亂事件後遭起訴，他主張自己在任時擁有「總統豁免權」，美國最高法院7月1日就此作出裁決，指前總統享有部份總統豁免權，據彭博社指，特朗普有望押後他的官司審訊。特朗普回應判決時形容是「我們憲法與民主的大勝利」。



美國最高法院裁定前總統在憲法權力範圍內的行動享有「絕對豁免」，以私人身份採取的行動則無權免受起訴。法院內的裁決比數為6比3。

最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）在判詞寫道「我們的結論是，根據我們權力分立的憲法結構，總統權力的性質要求前總統在任職期間享有一定程度豁免權，免受因官方行為而受到刑事起訴。」

特朗普在社交網站回應指，「我們憲法與民主的大勝利，為是個美國人自豪！」

特朗普在社交網站回應指是「我們憲法與民主的大勝利」（網站截圖）

特朗普因2020年1月6日的國會騷亂事件被控干涉選舉，他主張自己在任時擁有「總統豁免權」提請上訴直至最高法院，法官至今作出裁決。

正在競選總統的特朗普一直希望延後官司審訊，以避免官司影響他的競選活動。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

據美媒早前指，若然最高法院駁回特朗普享有豁免權的主張，他因涉嫌干涉選舉程序的多宗案件料重新開庭，使特朗普大有機會在選舉前要更頻密地到法庭。

前白宮法律顧問鄧恩（Karen Dunn）認為，若法院對他作出不利裁決，國會山騷亂將成為特朗普在選舉中的焦點。