美國司法部欲羅列特朗普罪行　美媒：最高法院裁決或為此打開大門

美國最高法院7月1日裁定前總統特朗普（Donald Trump），在涉嫌干預2020年總統選舉結果案中享有一定程度的刑事起訴豁免權，並指示下級法院重新考慮此案，這進一步推遲了這起案件的審理，但也為司法部檢察官公開特朗普罪行證據打開了大門。



《紐約時報》報道，美國最高法院1日做出歷史性裁決，指卸任總統在任期內的公職行為可享有刑事起訴豁免權，並指示下級法院重新考慮特朗普涉嫌干預選舉案，確定哪些行為是不能被起訴的「公職行為」，這可能是檢察官在11月總統選舉日之前公開陳述證據的機會。

圖為2024年7月1日，美國總統拜登（Joe Biden）在最高法院做出歷史性裁決後發表演講。（Reuters）

報道說，在美國選民決定是否在下屆大選將特朗普送回白宮之前，特朗普幾乎肯定不會因涉嫌密謀推翻上屆總統選舉結果而接受審判。但7月1日的裁決也為檢察官打開一道大門，讓他們可以在選舉日之前召開一場廣泛的事實調查聽證會，向一名聯邦法官和公眾巨細靡遺地列舉特朗普犯下罪行的具體證據。

目前尚不清楚，根據最高法院判決而舉行的聽證會將在何時舉行以及將持續多長時間。

針對特朗普涉嫌干預2020年選舉結果案而舉行的聽證會，將解決最高法院大法官拋回下級法院的一個大問題，即在特朗普面對的起訴書中有哪些行為是屬於不能被起訴的「公職行為」。這起案件的聽證會將在華盛頓特區聯邦地區法院進行，並由華盛頓特區聯邦法院法官丘特坎（Tanya Chutkan）主持。

6月13日，特朗普親到華府國會山與共和黨議員見會，這是2021年1月6日國會暴亂後特朗普首次到訪國會。（Reuters）

這單案件原定3月開審，但因特朗普以他享有總統全面豁免權為由，多次提出上訴要求撤銷起訴，導致案件被凍結了超過六個月。

美國最高法院現有九名大法官，六人為保守派，三人為自由派，保守派中有三人由特朗普在擔任總統期間提名。當天九名大法官以六票贊成、三票反對的結果通過了特朗普在「公職行為」上享有總統豁免權的裁決。

代表多數意見的最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）說，特朗普僅對其作為總統在「公職行為」的職責範圍內採取的行動享有豁免權。

裁決書說，總統並非凌駕於法律之上，但總統行使核心憲法權力時不得受到起訴，且其「公職行為」應享有推定的豁免權，而該豁免權不適用於「非公職行為」。但最高法院並未界定在此情況下何為「公職行為」，而將這一決定權交給了下級法院。

美國最高法院也正在審理另外兩宗與特朗普相關的案件。一是各州有沒有權力以憲法第十四修正案的「叛亂條款」去禁止特朗普參選，二是妨礙官方程序和串謀妨礙官方程序的罪名是否適用於阻礙國會正式確認總統選舉結果的程序上。（Reuters）

三名自由派大法官對該多數意見持異議。他們認為，這一裁決對於美國憲法和政府體系中任何人都不應凌駕於法律之上的基本原則是一種嘲弄，實際上給予前總統特朗普「他所要求的乃至更多的豁免權」。

特朗普：美國憲法和民主的重大勝利

特朗普在最高法院裁決出爐後在自家社媒平台發文說：「這是美國憲法和民主的重大勝利。」

▼特朗普在社交平台發文稱此裁決是「憲法和民主的重大勝利」

2023年8月，特朗普在美國司法部特別檢察官史密斯負責的調查中，因涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果而受到四項刑事指控，包括密謀欺詐美國、密謀妨礙官方程序、妨礙及試圖妨礙官方程序、密謀侵犯他人權利。特朗普在應訴時對四項指控均不認罪並尋求上訴，聲稱總統享有刑事起訴的絕對豁免權。

2021年1月6日，美國華盛頓，特朗普支持者，包括Douglas Jensen（中，身穿「QAnon」（匿名者Q）T裇），於參議院會議廳外跟國會山莊警員對峙。（Win McNamee/Getty Images）

2024年2月，哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院裁定，特朗普在「干預2020年選舉」案中不享有豁免權，可以被起訴。特朗普隨後向最高法院發起上訴。

美國最高法院的最新裁定意味着此案的推進還需時日。特朗普已在2024年早些時候鎖定2024年美國總統選舉共和黨總統候選人提名。美國媒體和觀察人士普遍認為，2024年11月總統大選前，特朗普不太可能接受審判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

