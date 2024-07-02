印度北方邦宗教活動發生人踩人　疑信眾不堪酷熱離場引發推擠踩踏

印度北方邦（Uttar Pradesh）城鎮哈特拉斯（Hathras ）名為Phulrai的村莊7月2日舉行名為寶麗・巴巴（Bhole BaBa，意即「仁慈的聖者」）的「薩特桑／共修」（Satsang）時發生人踩人意外。印度多個機構在社交媒體X發布消息稱，死於這宗慘劇人數已增至122人、逾150人受傷。



哈特拉斯行政長官庫馬爾（Ashish Kumar）告訴記者：事件起因是由於人們試圖離開會場時，現場太擠擁。

《印度時報》2日引述當地消息人士稱，是混亂引發人踩人發生事件。當時天氣炎熱，而且突然之間空氣變得非常潮濕，有些人試圖離場，而有些人則試圖將他們推回去。這造成混亂，然後發生人踩人發事件」。

2024年7月2日，印度北方邦（Uttar Pradesh）城鎮哈特拉斯（Hathras ）一家醫院外的空地成為臨時停屍間。死於一場宗教活動人踩人慘劇的罹難者遺體被放在地上。（Reuters）

2024年7月2日，印度北方邦（Uttar Pradesh）城鎮哈特拉斯（Hathras ）一家醫院外的空地成為臨時停屍間。死於一場宗教活動人踩人慘劇的罹難者遺體被放在地上。遺屬前來醫院認屍，部份人情緒激動。（Reuters）

印度國家首席部長阿迪蒂亞納特（Yogi Adityanath）已下令對此事件進行調查，他在社交媒體X上表示，已指示相關官員開展救援行動，並為傷者提供適當治療。