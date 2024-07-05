內塔尼亞胡向拜登稱會繼續與哈馬斯談判　以官員：有真正機會成功

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月4日與美國總統拜登（Joe Biden）通話時表示，以色列會繼續與哈馬斯（Hamas）談判，爭取在加沙的人質獲釋。以色列官員形容，「有真正機會」達成協議。



路透社報道，內塔尼亞胡辦公室的聲明提到，以色列決定派遣使節參與談判，但重申只會在「達成所有目標」後才會結束加沙戰爭。

白宮之後表示，拜登與內塔尼亞胡討論哈馬斯就停火計劃的回應，並歡迎內塔尼亞胡批准談判團隊與美國、卡塔爾及埃及的調解人員接觸，爭取促成停火協議。雙方亦就美以兩國的國安團隊在15日會面表示歡迎。

以巴衝突：2024年6月4日，哈馬斯高級成員哈姆丹（Osama Hamdan）在黎巴嫩貝魯特召開記者會。（Reuters）

以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）2024年5月30日在耶路撒冷一場遊行中，由護衛護送前進。那一次遊行的主題，是呼籲盡快讓2023年10月7日或之後被哈馬斯綁架至加沙的以色列人獲釋。（REUTERS/Ammar Awad）

而在內塔尼亞胡發聲明前，一名以色列官員曾透露有關消息，指對方在同日較後時間出席內閣會議前夕，將先徵詢談判團隊的意見。

有以色列談判團隊的消息人士表示，哈馬斯的提議包括「一項非常重要的突破」，有助推動談判，形容協議有真正實施的機會。不過消息人士表明，即使條款內容並不簡單，但各方不應破壞協議。

以色列在3日表示接獲哈馬斯就停火計劃的回覆，有巴勒斯坦官員指哈馬斯對計劃的部分條款持靈活態度，為達成框架協議鋪路。哈馬斯早前表明，任何協議必須包括停火及以軍全面撤出加沙；以色列則重申只接受短暫停火，並揚言根除哈馬斯。