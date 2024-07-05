英國大選2024票站調查：工黨料奪410席　保守黨或取131席歷來最差

英國多間媒體當地時間7月4日晚公布的大選出口民調顯示，施紀賢（又譯斯塔默）領導的工黨贏得議會下院過半數席位，將成為英國執政黨。



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【英國大選2024／工黨／保守黨／BNO／移民／辛偉誠／施紀賢／香港人】英國廣播公司（BBC）、天空新聞（Sky News）等主流媒體委託進行的投票站出口民調顯示，工黨將獲得議會下院650席中的410席，保守黨獲131席，自由民主黨獲61席，改革英國黨獲13席，蘇格蘭民族黨獲10席，剩餘席位由其他黨派及獨立候選人獲得。

票站調查指，辛偉誠內閣多名成員將無法保住議席，當中包括選前已經被視為落敗熱門的財相侯俊偉（Jeremy Hunt），BBC稱他只有19%機會連任，意味他可能成為當代數上首位敗選的現任財相；國防大臣夏博思（Grant Shapps，又稱沙普斯）亦是另一高危。

英國財相侯俊偉2024年3月6日準備發表財政預算案（Reuters）

根據市場調查公司Ipsos為天空新聞、英國廣播公司（BBC）及ITV新聞進行的票站調查，工黨料贏得410席，以170席之差成為大多數，但未能超越1997年貝理雅（Tony Blair）創造的179席差距紀錄。

保守黨則可能只獲131席，是1834年創黨以來最差表現。

自由民主黨預計贏得61席，假如成真，將會是近百年來的最佳表現。至於選戰預計獲3席的改革黨就可能奪得13席；蘇格蘭民族黨就獲10席，表現比預期中惡劣。

站調查估計，改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）有99%機會贏得議席，是他多次挑戰之後，終於成為國會議員。

出口民調顯示，蘇格蘭民族黨（SNP）將錄得該黨自2010年以來在議會選舉中最差的表現，預計贏得10席。SNP在選舉前擁有43席。

圖為2024年7月4日，英國諾薩勒頓（Northallerton）舉行投票期間，一名婦女走過票站。（Reuters）

英國大選：2024年7月4日，英國大選投票進行期間，一名男子進入位於倫敦的票站。（Reuters）

英國全國共有650個選區，每個選區選出一名議員進入議會下院。按規定，一個政黨若要單獨執政，須在議會下院獲得過半數議席，即650個議席中的至少326席。由於工黨將贏得議會下院過半數席位，能夠單獨執政，該黨領袖施紀賢將受英王查理斯邀請組閣執政。

英國國會下院選舉投票當地時間4日早上7時開始，晚上10時時結束。目前選票統計仍在進行，最終結果在香港時間早上公布。