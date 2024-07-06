伊朗大選次輪投票　英媒：改革派候選人手握300萬票料稱勝

伊朗7月5日舉行總統選舉第二輪投票，當局三度延長票站關門時間至午夜才結束，內政部表示點票結果會在6日早上公布。內政部稱改革派候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）領先。有消息更指他將勝出。



已點算的254.7萬選票中，他已獲得126.3萬，而前核談判代表賈利利（Saeed Jalili）手握124.4萬。

路透社7月6日引述伊朗消息稱，他已手握300萬票，料將勝出。

路透社及半島電視台（Al-Jazeera）報道，伊朗6100萬名合資格選民中，約五成有參與今次投票，比上月首輪投票的約四成稍高。

改革派候選人佩澤什基安及前核談判代表賈利利（Saeed Jalili）分別在首都德黑蘭的票站投票。半島電視台的記者指，低投票率或為賈利利帶來優勢。

2024年7月5日，伊朗選民在該國駐伊拉克巴格達大使館參加第二輪總統選舉投票，候選人的肖像照片印在牆上的海報上，分別是佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）和賈利利（Saeed Jalili）。（Reuters）

圖為2024年7月5日伊朗總統選舉第二輪投票進行期間，候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian，圖左穿黑外套者）在德黑蘭向群眾打招呼，舉起勝利手勢。（Saeed Zareian/pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

圖為2024年7月5日伊朗總統選舉第二輪投票進行期間，候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian，圖中穿黑外套與深藍襯衣者）在德黑蘭向群眾打招呼，舉起勝利手勢。（Saeed Zareian/pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

報道提到，無論最終由誰當選總統，都不會對伊朗的政策有太大影響，有選民認為，即使佩澤什基安可能成為「跛腳鴨」總統，但總比強硬派好得多。預計新總統將密切參與選出最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的繼任人選。

伊朗大選：圖為2024年6月25日，伊朗前核談判代表賈利利（Saeed Jalili）在德黑蘭出席電視辯論。（Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ）