法國會選舉｜極右黨選戰滑鐵盧稱遭圍堵：國家已落入極左勢力手中

法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN）在星期天（7月7日）的第二輪國民議會選舉投票中遭遇滑鐵盧，意外地沒有贏得最多票數。該黨前主席馬林勒龐（Marine Le Pen）和主席巴德拉（Jordan Bardella）將其歸咎於左翼聯盟的圍堵，稱其不尊重選民。



法國極右黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領導人馬林勒龐（Marine Le Pen）2024年7月7日在法國會選舉第二輪部份結果公布後接受記者採訪，表情看來難掩失望。（Reuters）

綜合路透社和《紐約時報》等報道，國民聯盟主席巴德拉在結果出爐後譴責中間派和左翼的政治策略，即達成協議讓上百名候選人退出，以避免分散票數，稱他們「剝奪」了極右翼政府，法國已落入極左翼手中。

「今天，國民聯盟取得了歷史上最大的突破。」

法國極右黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領導人馬林勒龐（Marine Le Pen）2024年7月7日在法國會選舉第二輪部份結果公布後接受記者採訪，表情看來難掩失望。（Reuters）

他補充說：「在故意癱瘓國家機構後，馬克龍（Emmanuel Macron）將法國推向了不確定和不穩定。他剝奪了法國人民在未來幾個月內應對困難的任何機會。」

不過，他對未來滿懷信心：「今晚，一個舊世界已經崩塌，沒有什麼可以阻止重新開始抱有希望的人民。」巴德拉承諾，國民聯盟將「擴大」其在反對派中的工作。

國民聯盟的領導人認為，法國的很多問題源於移民，因此在競選中提出了一項「國民優先」計劃。該計劃規定某些工作、社會福利、教育和醫療保健將只給予法國公民，而不是移民。

法國會選舉第二輪投票：圖為2024年7月5日，馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）與該黨主席巴德拉（Jordan Bardella）的海報，張貼在法國巴黎國民聯盟總部附近。從相中可見，兩人的競選海報遭破壞。（Reuters）

國民聯盟的領導人勒龐也將結果放在更廣泛的背景下。她說，國民聯盟的失敗只是因為新人民陣線和馬克龍陣營之間的策略性投票。

「潮水正在上漲。這次漲得不夠高，但它仍在上漲。因此，我們的勝利實際上只是被推遲了。」

法國極右黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領導人馬林勒龐（Marine Le Pen）2024年7月7日在法國會選舉第二輪部份結果公布後接受記者採訪，表情看來難掩失望。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

