法國會選舉｜群眾上街慶祝左翼聯盟勝利　有地方發生示威騷亂

撰文：許懿安
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法國左翼政黨的支持者在當地時間7月7日於國會第二輪選舉結果部份出爐後走上巴黎街頭慶祝，有人在共和國廣場放煙花。部分地區發生小規模騷亂，所幸整體情況已受控。
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