白羅斯外長訪華　高度評價中國巴西就解決俄烏戰爭所提6點共識

俄衛網7月9日稱白羅斯（前稱白俄羅斯）新任外長雷任科夫（Maksim Ryzhenkov）就任後首訪中國，並高度評價中國和巴西共同提出的關於解決烏克蘭危機的「六點共識」。

據此前報道，雷任科夫於當地時間6月27日被白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）任命為白羅斯外交部部長。此前，他擔任白羅斯總統辦公廳第一副主任。

中國外交部網站稱7月9日稱，白羅斯外長雷任科夫2024年7月8日在北京同中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行了會談。

2024年7月8日，中共中央政治局委員、外長王毅與白羅斯外長雷任科夫（Maxim Ryzhenkov）會談。（中國外交部圖片）

雷任科夫表示，白羅斯高度重視白中關係，中國是他就任外長後出訪的首個國家。他們願同中方一道，落實好兩國元首達成的重要共識和作出的部署，拓展各領域務實合作。感謝中方支持白方加入上合組織，祝賀中方接任輪值主席國，白方全力支持中方履職，將積極參與「上合大家庭」各項活動。白方高度贊賞並將繼續深度參與習近平主席提出的系列全球倡議，堅持踐行多邊主義，共同應對全球性挑戰。

王毅祝賀白羅斯成為上海合作組織成員國，表示中方願以擔任上合組織輪值主席國為契機，同各方一道，共同弘揚「上海精神」，加強協調配合，做實做強上合組織，打造「五個共同家園」，使上合聲音更加響亮，為促進和平穩定發展發揮更重要作用，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

白羅斯新任外長雷任科夫（Maksim Ryzhenkov，左一）。（白羅斯政府網站www.belarus.by/cn/government）

雙方就雙多邊廣泛議題深入交換看法，一致認為中白要繼續做彼此可信賴、可倚靠的鐵桿朋友，在涉及對方核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，反對外部干涉，抵制單邊霸凌。雙方將加強「全球南方」國家團結協作，共同維護髮展中國家正當權益，共同捍衛以聯合國憲章為核心的國際關係基本准則。

雙方還就烏克蘭危機交換了看法。雷任科夫高度評價中國巴西共同提出的「六點共識」，表示這一倡議對推動停火、實現和平意義重大。王毅表示，當務之急是遵循「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，為這場危機緩和降溫，為重啓對話創造條件。中方將繼續發揮建設性作用。