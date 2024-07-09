波音就737 MAX空難與司法部達認罪協議　美國防部評估對合約影響

美國司法部7月8日宣布，與波音公司達成協議。波音同意承認在兩宗737 MAX空難（2018及2019年）調查中，密謀欺詐美國聯邦航空局，並同意支付罰款2.4億美元（約19億港元），換取豁免刑事審訊。美國國防部9日表示將審視波音提出的改善計劃，並評估認罪協議對其與國防部現有合約的影響。



美國司法部7月8日宣布波音公司的認罪協議，美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）9日表示，國防部會研究波音公司與司法部達成的協議，以及波音提出的補救措施，以確定要採取哪些必要和適當的措施，保障聯邦政府，強調會依據相關規定行事。

據路透社7月9日的報道，波音的認罪協議可能會影響其與美國政府旗下如國防部和太空總署（NASA）簽訂的大額合約。

埃塞俄比亞空難：波音737 MAX 8客機2019年發生致命空難，多國決定暫時停飛這款型號的客機。（路透社）

路透社指，波音年報顯示，公司2023年有37%收入來自與美國政府的合約，包括外國軍售。政府報告曾披露，波音在2022年與國防部的合約總額為148億美元（約1156億港元）。

有關認罪協議涉及2018年和2019年2宗在印尼及埃塞俄比亞發生，導致346人死亡的空難事故。

2022年7月20日，一架波音737 Max 客機在英國范堡羅國際航空展（Farnborough International Airshow）中展示。（Reuters）

聯邦檢控官指控波音違反2021年免受起訴協議的條款，在飛機製造及飛行員培訓要求欺騙監管機構。

根據認罪協議，除了罰款外，波音須在未來3年內投資至少4.55億美元（約35億港元）加強合規和安全計劃。司法部也會任命獨立監察員，在3年內監督波音改善安全和品質。