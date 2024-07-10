俄羅斯外匯交易99.6%以人民幣結算

在制裁迫使莫斯科交易所暫停美元和歐元交易後，人民幣在俄羅斯外匯市場的份額已達到99.6%，幾乎100%以人民幣結算。



彭博社7月9日報道，5月時人民幣僅佔俄羅斯交易所交易量的53.6%，不過美國6月中旬實施的最新制裁迫使該交易所暫停美元和歐元交易。

根據俄羅斯央行發布的6月金融風險評估，在沒有這些貨幣的情況下，6月下半月該交易所的日均外匯交易量減少了近三分之一，至2820億盧布（約251.7億港元）。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）研究員普羅科片科（Alexandra Prokopenko）6月20日發文預測，俄羅斯將需找到一種穩定的貨幣替代品來促進其貿易——隨着莫斯科和北京之間關係的加強，人民幣已經開始使用，它將獲勝：

她寫道：

新的[針對俄羅斯的]制裁措施正在將人民幣一勞永逸地變成俄羅斯外匯交易和結算的主要貨幣。這可能標誌着美元全球主導地位的緩慢但永久性的轉變。 研究員普羅科片科（Alexandra Prokopenko）

圖為2023年10月9日俄羅斯莫斯科一家銀行辦事處的員工拿着裝有俄羅斯1000盧布鈔票的信封。（Reuters）

美元和歐元仍在場外交易市場中交易。6月場外交易額略降至13萬億盧布（約1.1萬億港元），人民幣所佔份額微升0.8個百分點至40%。主要出口商的銷售額仍然很高，上月達到146億美元（約1140億港元）。

據彭博社匯編的統計數據，2023年中國佔俄羅斯貿易總額約28％，高於2021年的19％。相比之下，歐盟同期在俄羅斯貿易中的份額從36％降至17％。

圖為2023年3月10日，路透社拍攝的設計圖片，可見俄羅斯盧布置於美元上方。（Reuters）

另據路透社此前報道，美國總統拜登（Joe Biden）2023年12月簽署行政命令，威脅將對協助俄羅斯規避西方制裁的金融機構實施制裁。

因擔憂受到美國制裁，中國主要的大型銀行3月已開始限制涉及俄羅斯交易的款項。收款不便，使得中國一些中小型出口商減少了對俄貿易，或通過加密貨幣付款等地下方式進行和俄羅斯的交易。

本文獲《聯合早報》授權轉載

