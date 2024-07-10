西方曬冷軍援烏克蘭多套防空系統　SAMP-T與NASAMS等設備逐個數

俄烏戰爭持續近2年半，西方繼續軍援烏克蘭，美國白宮7月9日表示，美國及盟友未來數月會再向烏克蘭提供武器，包括SAMP-T、NASAMS、愛國者（Patriot）、HAWK、IRIS T-SLM、IRIS T-SLS和Gepard，共數十套防空系統。



根據白宮公布的聯合聲明指，「我們將集體向烏克蘭提供新一批戰略防空系統，包括美國、德國和羅馬尼亞新提供的愛國者（Patriot）、荷蘭和其他夥伴國提供保障新一批愛國者作戰的配件，以及意大利捐助的新一套SAMP-T系統。」

聲明又指，烏克蘭會在未來數個月從華府及盟友獲得的戰術防空系統也包括NASAMS、HAWK、IRIS T-SLM、IRIS T-SLS和Gepard等戰術防空系統。

荷蘭NASAMS防空系統。（荷蘭國防部）

這些軍事設備是什麼？根據烏克蘭軍事新聞網站Defense Express於2023年12月31日介紹，愛國者（Patriot）防空系統屬強大、昂貴的防禦系統，價格達到10億美元，一枚導彈也要400萬美元，它能夠攔截80公里範圍內的彈道導彈。

SAMP-T系統通常被稱為歐洲版的愛國者防空系統，能夠對抗多種空中威脅，包括巡航飛彈、無人機、戰術彈道導彈等。

NASAMS是來自挪威的先進地對空導彈系統，是用於保護關鍵基礎設施和軍事設施的佳選。烏克蘭最早在2022年秋季時曾獲得兩套NASAMS系統。

2023年中，美媒曾傳出消息指，美國有意回購台灣於6月份除役的鷹式（HAWK）防空導彈，並用以援助烏克蘭。分析稱該系統可成為烏防空網的核心武器。（台灣政府發言人Facebook）

鷹式防空導彈（HAWK）則可摧毀距離達45至50公里處的目標，導彈速度為2.4馬赫。

IRIS T-SLM、IRIS T-SLS是IRIS-T SL防空系統的其中二個型號，可搭載IRIS-T導彈，分別適用於攔截中程與近程導彈。這套IRIS-T SL防空系統可防禦戰機、直升機、巡航導彈、短程彈道導彈和無人機。

圖為2023年6月30日，烏克蘭基輔，烏軍在俄軍進攻時使用Gepard。（Reuters）

Gepard不同於前述幾種防空系統，它主要搭載於可移動的戰車上，能用於防禦無人機攻擊，還能攔截巡航導彈，這種防空系統因能以較低成本擊落無人機受到青睞。