習近平晤畿內亞比紹總統　兩國提升為戰略夥伴關係｜全文

中國國家主席習近平7月10日在北京會晤訪華的畿內亞比紹領導人，談論提升雙邊關係、加強經貿等多方面合作。



應習近平邀請，畿內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embaló）7月9日起，對中國開展一連5天的國事訪問，在歡迎儀式舉行後，兩人舉行會談，習近平稱願同畿內亞比紹不斷豐富兩國戰略夥伴關係內涵，助力幾方更好實現國家發展。

習近平稱﹕「中方從戰略高度和長遠角度看待同畿內亞比紹關係，我建議將雙邊關係提升為戰略夥伴關係，為兩國關係發展注入新動力。」

以下是文件全文：

中國和畿內亞比紹（Guinea-Bissau）友誼由老一輩領導人親自締造，是雙方共同寶貴財富。為進一步提升政治互信，促進各領域合作，雙方一致同意建立戰略夥伴關係。

一、中國和畿內亞比紹是維護國際和平發展的積極力量。雙方將攜手推動構建人類命運共同體，深化高質量共建「一帶一路」合作。畿內亞比紹高度讚賞並堅定支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。中方歡迎畿內亞比紹加入「全球發展倡議之友小組」，雙方將在全球發展倡議框架內深化各領域合作。中方願同畿內亞比紹在全球安全倡議框架內加強合作，攜手應對全球和地區性安全挑戰，共同促進世界和平與安寧。

中國國家主席習近平2024年7月10日在北京會晤訪華的畿內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embaló），談論提升雙邊關係、加強經貿等多方面合作。圖為兩國領導人7月10日見證簽署儀式。（Reuters）

二、雙方將繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。中方支持畿內亞比紹自主選擇符合本國國情的發展道路，維護國家主權、安全、發展利益。畿內亞比紹重申堅定奉行一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅決反對任何形式的「台灣獨立」，反對外部勢力干涉中國內政，聲明不同台灣進行任何形式的官方往來，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。畿內亞比紹重申支持中方在涉港、涉疆、涉藏、涉海等問題上的立場。

三、雙方同意進一步擴大各領域務實合作，繼續深化在農業、漁業、基礎設施等傳統領域合作，穩步拓展在礦產開發、能源、藍色經濟、數字經濟等新領域合作，並共同保障兩國合作項目安全順利推進。雙方同意加快推進腰果等畿內亞比紹優質農產品輸華，同時探討本地加工。中方願繼續為畿內亞比紹提升農業生產能力提供技術支持。畿內亞比紹高度讚賞中國經濟開發區模式，願在畿內亞比紹創建該模式。

中國國家主席習近平2024年7月10日在北京會晤訪華的畿內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embaló），談論提升雙邊關係、加強經貿等多方面合作。應習近平邀請，畿內亞比紹總統7月9日起，對中國開展一連5天的國事訪問。（Reuters）

四、雙方同意進一步擴大人文交流，深化民間友好，夯實友誼基礎。雙方願加強廣播電視合作，促進兩國媒體交流。雙方同意加強教育領域合作與交流，支持在畿內亞比紹開展中文教育，鼓勵雙方教育機構在平等協商基礎上共建孔子學院。中方鼓勵畿內亞比紹派遣更多留學生赴華學習，願向畿內亞比紹提供更多職業技術培訓。畿內亞比紹感謝中方長期對畿內亞比紹衛生健康領域的支持，中方將繼續向畿內亞比紹派遣高水平醫療隊，推動對口醫院合作。

五、雙方高度評價中非合作論壇成立24年來對推進中非高水平合作的引領作用和促進中國同畿內亞比紹雙邊關係的重要推動作用，同意進一步就中非合作論壇事務加強磋商和協調，共同落實好《達喀爾行動計劃（2022－2024）》框架內各領域務實合作，共同應對全球性風險挑戰。雙方熱情期盼新一屆中非合作論壇峰會召開，相信峰會將開啟中非團結合作的新篇章，為非洲發展繁榮提供新機遇，為全球和平穩定注入強大確定性。

中國國家主席習近平2024年7月10日在北京會晤訪華的畿內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embaló），談論提升雙邊關係、加強經貿等多方面合作。圖為兩國代表團7月10日開會。（Reuters）

六、雙方同意共同落實習近平主席2023年8月在中非領導人對話會上提出的「支持非洲工業化倡議」「中國助力非洲農業現代化計劃」和「中非人才培養合作計劃」。

七、雙方同意就國際和多邊事務加強協調配合。雙方重申大小國家一律平等，反對霸權主義和強權政治，一致同意堅持真正的多邊主義，堅決捍衛以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。中方支持畿內亞比紹在國際和地區事務中發揮更大作用。

八、雙方呼籲，要推動政治解決烏克蘭危機，國際社會共同為推動局勢降溫發揮建設性作用。畿內亞比紹讚賞中國和巴西發表的關於政治解決烏克蘭危機的共識文件，願支持並加入這一共識。

中華人民共和國和畿內亞比紹共和國於2024年7月10日在北京發表。