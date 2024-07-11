日本護衛艦7月初駛入中國領海　北京：日方稱技術錯誤　促徹查

日本海上自衛隊一艘護衛艦7月4日在未通知中方下駛入中國領海，並逗留20分鐘，中方一度展開驅趕行動。在北京，外交部11日指已向日本提出嚴正交涉，日方說明稱是技術性的失誤，中方要求日方徹查。



據共同社7月11日報道，日本海上自衛隊「涼月」號護衛艦4日曾駛入浙江省對出12浬範圍內的中國領海，中方船隻一度驅趕，「涼月」號其後加速航行，逗留20分鐘後駛出中國領海。

事發時，中方在浙江一帶海域舉行實彈演練，並實施禁航令，據報「涼月」號當時負責監察中方的演習。

日媒指，北京已就事件向日方表達嚴正關切，日本防衛省對「涼月」號艦長展開調查，中日政府曾召開非正式對話，日方指事件屬「程序出錯」，但強調此舉是「無害通航」，並沒有違反國際法，不過中方質疑日方說法，指控事件是蓄意挑釁，正在收集和分析相關資料。

日本海上自衛隊護衛艦涼月2017年1月12日進入長崎縣佐世保基地。（日本防衛省海上自衛隊Facebook）

中國外交部11日回應事件指，中方要求日方徹查事件。

外交部發言人林劍表示，對於未經中方批准進入中國領海的外國軍用船隻，中方會依法依規處置。中方已就日方的艦隻違法不當的舉動，提出嚴正交涉。日方已就此作出說明，稱是技術性的失誤，中方要求日方徹查此事，承諾類似事件不再發生。