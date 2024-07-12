英國伊頓公學禁新生用智能電話　派Nokia磚頭手機與iPad

美媒7月9日報道，被認為是英國最奢華、最精英的寄宿學校伊頓公學（Eton College）宣布，將禁止新生攜帶智能電話上學。



根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS），禁止攜帶智能電話的新規定會在2024年9月開始實施，伊頓公學表示，這項措施是英國政府發布指導方針後的回應。有關方針支持校方所提出、在校園內禁止使用手機以減少干擾並改善課堂行為。

圖為iPhone 14 Pro Max。

新規定暫時僅規管新入學的學生，校方已以郵件方式通知新生家長，13歲的寄宿生把SIM卡轉移到由學校提供的Nokia電話後，就要把智能電話帶回家。這些Nokia電話只能撥打電話和發送簡單的文字訊息。

校方指，剛入讀的學生將會獲派一部「磚頭電話」（Brick Phone）供上課日以外使用，另外會有一部iPad以配合學習需要。至於其他年級的學生，將會繼續受到適齡措施的限制。

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伊頓公學位於倫敦西部、溫莎堡附近。這間只讓男生入讀的寄宿學校以學術卓越而聞名，知名校友包括威廉王子、哈里王子、英國作家喬治歐威爾（George Orwell）、「占士邦」（James Bond）作者Ian Fleming，以及前首相約翰遜（Boris Johnson）和卡梅倫（David Cameron）等。

圖為英國伊頓公學。（X@Eton_College）

這是一間僅供13歲及以上男孩就讀的寄宿學校，目前學費為每年6萬多美元。