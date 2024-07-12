日本自衛隊爆大規模違規處分218人 涉職權霸凌騙津貼 首相道歉
撰文：劉耀洋
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日本防衛省7月12日宣布，基於自衛隊爆發不當處理國家特定機密、騙取津貼、職權霸凌、在食堂違規用餐等4大不當行為，處分陸海空自衛隊共218人。首相岸田文雄向國民致歉，防衛相木原稔也在記者會上鞠躬道歉，並將主動歸還1個月工資。據日本媒體指，此次懲處人員甚廣，屬極為罕見。
共同社12日報道，海上自衛隊的違規情形最為嚴重，隊內多名人員涉及泄漏護衛艦機密遭停職、減薪或訓誡，另有涉及騙取潛水津貼者，有11人遭免職、65人受到其他懲戒、9人受到訓誡。自2017年4月至2022年10月的5年間，遭詐騙的金額超過4,300萬日圓（約210萬港元）。
有22人因在自衛隊設施的食堂內用餐不付錢，受到懲戒處分，其中2人遭降職。也有3人涉及職權霸凌，因對多名下屬作出威壓言行而受到停職9天或減薪等處分。
由於監管不周，負責領導海上自衛隊的幕僚長酒井良遭撤換，並扣減1個月薪酬。
首相與防衛相致歉
首相岸田文雄7月12日就自衛隊違紀行為向國民致歉；防衛相木原稔則在內閣會議後在記者會上表示，他辜負國民的信任，相關行為絕不應該發生，並稱將主動歸還1個月的防衛相工資。
針對4大違紀和欺詐行為，防衛省對117人採取最重免職的懲戒處分，並對事務次官、統合幕僚長等予以訓誡，合計218人遭處分。
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