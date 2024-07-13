美國眾議院少數派領袖晤拜登　傳達黨員憂慮　未表態支持

美國眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）星期五（7月12日）到白宮，向總統拜登傳達了民主黨對於他尋求連任的擔憂，拜登隨後與眾議院民主黨人進行了一次氣氛緊繃的線上會議，並堅決拒絕退選。



綜合《紐約時報》和全國廣播公司（MSNBC）12日稱，傑弗里斯12日在一封信中告訴同僚，他與拜登會面，討論了在拜登陷入困境的連任競選中，民主黨黨團成員「對未來道路的結論」。

在信中，傑弗里斯沒有表明他是否敦促拜登退選或是鼓勵拜登繼續競選，他也沒有說明拜登對他傳達的信息有何反應。但傑弗里斯在信中結尾說，眾議院民主黨人「將繼續努力為美國人民爭取最大利益」。

2024年7月10日北約領導人訪問美國會山莊時，美眾議院少數黨領袖、紐約州民主黨人傑弗里斯（左）在國會大樓與英國首相施紀賢合影。（Reuters）

另據彭博社報道，拜登12日重啟競選行程，試圖向選民保證他是民主黨最佳總統候選人。

拜登告訴聚集在底特律一家餐廳的民眾，「我向你們保證，我沒問題。」他說：「我曾是美國史上排第二的最年輕參議員。當然我現在很老了。但我知道，我希望，隨着年齡的增長，我會更有智慧。」

拜登抵達底特律時，受到了眾議院民主黨人、州議員、工會領袖和獲獎女演員奧緹華史賓莎（Octavia Spencer）的迎接。但州密歇根州的主要民主黨人並不在場。

奧斯卡最佳女配角奧緹華史賓莎（Octavia Spencer）。（Getty）

密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）和另外兩位民主黨參議員斯塔貝諾（Debbie Stabenow）和彼得斯（Gary Peters），以及眾議員斯洛特金（Elissa Slotkin）一直是支持拜登的，但他們都沒有現身。

拜登競選團隊說，拜登將參加密歇根州的一場活動，並計劃針對特朗普支持者推動的「2025計劃」（Project 2025）藍圖發表演說。

共和黨綱領提案預計下週在共和黨全國代表大會獲通過，但一份更為詳細的智庫提案因其部分建議而引發關注。

《2025計劃》由美國傳統基金會智庫創建，內容近900頁。2025計劃由前特朗普政府官員牽頭，呼籲解僱數千名公務員、擴大總統權力、解散教育部、全面減稅、禁止色情、停止墮胎藥銷售等等措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

