尼日利亞學校倒塌22死132傷　學生：踏入課室不夠5分鐘出事

尼日利亞（Nigeria）高原州（Plateau state）2層樓高的聖徒學院（Saints Academy，暫譯）學校7月12日上午剛上課沒多久發生倒塌意外。英國廣播公司（BBC）13日引述警方稱，意外中至少22學生死亡、132人受傷。T



BBC稱相信該校有逾1000名學生。

英國天空新聞（Sky News）7月13日引述當地警方發言人報道，意外發生後最初有154名學生受困，大多數是15歲以下學童，後來有132人陸續獲救，被分別送往當地多間醫院治療。

尼日利亞國家緊急事務管理局（NEMA）在Facebook發文稱，仍有30人在醫院接受治療。當局補充稱，救援工作結束，現場瓦礫已清理完畢。

尼日利亞高原州（Plateau state）的聖徒學院（Saints Academy，暫譯）學校2024年7月12日上午發生倒塌意外。圖為救援人員在清理現場殘骸。（Reuters）

路透社7月13日指，由於尼日利亞安全法規鬆懈且建築材料經常不合規格，當地頻繁發生建築物倒塌意外。

BBC於13日稱，學校倒塌原因尚不清楚，但它引述當地居民稱，高原地區連續3天下大雨。

尼日利亞高原州（Plateau state）的聖徒學院（Saints Academy，暫譯）學校2024年7月12日上午剛上課沒多久發生倒塌意外，造成22名學生死亡。（Reuters）

法媒引述名為易卜拉欣（Wulliya Ibrahim）的學生說，他進入課室不夠5分鐘便聽到一下聲響，之後便發現自己身在醫院。他說意外發生時很多人在課室內，當時他們在考試。