拜登或特朗普上場又如何？　北約盟友明白「只能靠自己」

北約的歐洲成員國長期以來認為，比起難以預測的特朗普（Donald Trump，又譯川普），他們更願意與體力衰退的拜登（Joe Biden）打交道。但現在他們開始接受無論誰贏得美國總統選舉，美國的優先事項都將日益轉移到其他地方的事實。



彭博社7月13日報道，剛在華盛頓落幕的北約峰會，因為拜登的連任前景不確定性而蒙上陰影，台下的議論聲促使與會領袖更加關注接下來的事態發展。

北約峰會：2024年7月11日，烏克蘭總統澤連斯基、英國首相施紀賢、美國總統拜登、北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）等官員與會。（Reuters）

美國共和黨總統候選人特朗普在7月10日的一次集會猛烈抨擊北約，暗示他若重返白宮，他將無視北約核心支柱的集體防禦條款。而歐洲官員說，他們預計特朗普和拜登都會把更多注意力從歐洲轉向中國。

波蘭外長西科爾斯基（Radek Sikorski）12日受訪時談到中美關係日益緊張，他說：「歐洲不應該坐以待斃。我們需要認真看待歐盟防務問題，因為美國已不再有能力同時應對兩場戰爭。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在5年前發表北約「腦死亡」的言論，歐洲各國在他的敦促下已加緊增強自身防禦能力。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭以及特朗普首次入主白宮期間猛烈抨擊北約成員國對美國的依賴，都暴露歐洲大陸的準備不足。

圖為2024年7月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在其名下位於美國多拉爾（Doral）的多拉爾度假村舉行的競選集會。（Reuters）

即便如此，歐洲對外關係委員會分析師、北約前高級官員格朗（Camille Grand）說：「與其說是特朗普的當選，不如說是國際環境在改變歐洲的處境。」

他說，不同之處可能在於美國的後撤方式，「如果是拜登，那將會較為按部就班，特朗普則會更具破壞性。」

特朗普在競選集會重申不會援助那些未投入足夠軍事開支的盟國。要求匿名的一名歐洲高級外交官說，這種運作方式是藐視聯盟，還會引發巨大危機。

這張組合圖片顯示，圖左是美國總統拜登（Joe Biden）2024年3月19日在內華達州拉斯維加斯發表關講話；圖右是2024年1月16日共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）舉行競選集會上演講。（Reuters）

另一方面，華盛頓把注意力放在北京，也促使中國在歐洲官員與美國政界人士和智庫的討論中佔據更突出位置。

北約集體開始更加關注中國，部份原因是為保持與美國的相關性。北約領導人7月10日以最強烈的措辭批評北京。

北約32國領導人7月11日在華盛頓舉行峰會後發布公報，指中國是俄羅斯對烏克蘭戰爭的決定性賦能者，並介紹中國給俄羅斯提供的軍民兩用物資，包括武器部件、設備和原材料。中國對此予以駁斥，稱絕不會接受北約的無端指責。

本文獲《聯合早報》授權轉載

