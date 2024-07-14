受不了拜登：歐洲外交官爆粗OMFG！　盟友紛紛接觸特朗普

「對於美國的一些盟友來說，是時候押注另一個人了。」



美國《政治報》歐洲版7月12日稱，多名歐洲外交人士和官員表示，美國總統拜登在與特朗普的首輪辯論和北約峰會上「步履蹣跚、錯誤百出」的公開表現，讓包括英國、德國在內的歐洲國家感到震驚。這些官員透露，他們已經開始與特朗普團隊接觸。

首先，在兩週前與特朗普進行「災難性辯論」後，現年81歲的拜登在全美範圍內廣受質疑。目前，拜登的民意支持率已經開始下降，不少民主黨議員和捐助者公開呼籲拜登「主動退選」。

拜登在北約峰會上的嚴重口誤，令其選情雪上加霜。當地時間11日，拜登在一場記者會上，錯將烏克蘭總統澤連斯基稱為「普京總統」，之後又將副總統賀錦麗（Kamala Harris）說成「副總統特朗普」，引起全球輿論一片譁然。

「當拜登介紹澤連斯基為『普京總統』時，房間裏的歐洲人倒吸了一口氣，」《政治報》歐洲版如此形容。

北約峰會：2024年7月11日，美國華盛頓舉行北約75周年活動期間，美國總統拜登在會議上發表講話。（Reuters）

報道稱，聽到拜登如此離譜的口誤後，在場的一名歐洲外交官給《政治報》歐洲版發短訊爆粗口：「OMFG（oh my fxxking god）！」還有一名在場人士補充說：「當時，歐洲領導人在台上都僵住了，儘管他們盡力保持微笑和鼓掌。後來沒有人和拜登團隊提起這件事。」

英媒《每日電訊報》同日也爆料稱，多名北約官員和外交人士抱怨道，拜登在一分鐘內的兩次嚴重口誤，「毀了我們籌備了幾個月的北約峰會」。

據一名駐華盛頓的歐洲高級外交官所說，歐洲方面早就開始聯繫特朗普團隊，最近這項工作開始加快。這名知情人士透露，與特朗普團隊的外聯工作「已經持續了一年多」，歐洲主要官員一直在向美國保守派智庫發表講話，以便向特朗普支持者傳達有關烏克蘭的訊息。

另一名歐洲外交官表示，幾個月來，同事們一直在忙着聯繫那些可能加入特朗普團隊的人，包括安排會面、參加同場活動，以及邀請特朗普盟友共進晚餐。該外交官還說，不論特朗普的形象如何兩極化，他們都會與特朗普的盟友、選民建立聯繫，「否則，就是失職」。

北約峰會：2024年7月11日，美國華盛頓舉行北約75周年活動期間，美國總統拜登在會議上發表講話，弄錯烏克蘭總統的名字，竟稱澤倫斯基為俄羅斯總統普京。（Reuters）

《政治報》歐洲版提到，就連英國人也對拜登的明顯虛弱感到震驚和沮喪。

「這太瘋狂了，」一名英國官員在發表個人意見時說，「至少他們有關選舉的所有信息，都將被拜登健康和能力的相關報道淹沒了，這正在成為全世界的笑柄。」該官員補充說：「接下來會發生什麼？他（拜登）會不會在無意中下令發動武裝襲擊，並以某種精神失常為由將自己送上國際法庭？」

據報道，英國駐美國大使皮爾斯（Karen Pierce）領導了英國政府與特朗普團隊及資深共和黨成員的外聯工作。英國高級外交官現在確信，他們已經找到了正確的、可以在特朗普面前說得上話的共和黨人。

一名與唐寧街關係密切的人士表示，英國大使館現在的準備比2016年要充分得多，當時他們對特朗普入主白宮的準備很少。該人士說：「皮爾斯及其團隊完成了一項偉大的工作。他們沒有重複2016年的錯誤。」

圖為2007年8月8日，鏡頭下位於柏林的德國國會大樓（The Reichstag）。（Getty）

不僅是英國，德國政府也開始了行動。德國外交事務委員會資深議員基塞韋特（Roderich Kiesewetter）表示：「現在很明顯，拜登堅持參選只會幫助特朗普。只能希望民主黨能找到一個辦法，讓拜登在保全面子的情況下退選，讓哈里斯或其他人成為民主黨總統候選人。

基塞維特直言：「對美國國內政治分歧，及特朗普當選後對北約和美國民主的潛在影響，我感到擔憂。」

在拜登「災難性」辯論後，為阻止特朗普重回白宮，「拜登應退選」目前已成為美國民主黨人和主要捐助者的主流觀點。然而，拜登本人已多次發聲，拒絕退選。

《紐約時報》日前援引消息稱，部份民主黨主要捐助者正在思考，如何讓拜登「優雅地、不傷害聲譽」的情況下退選。《華盛頓郵報》最新民調數據顯示，85%的美國人認為拜登年紀太大，無法再擔任四年總統；「災難性辯論」結束兩週後，拜登的全國支持率下降了1到2個百分點。

本文獲觀察者網授權轉載

