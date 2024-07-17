曼谷市中心酒店6人離奇伏屍案　更多房內照片曝光　FBI加入調查

泰國首都曼谷一家知名酒店發現六名外籍人員在客房內死亡。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）說，美國聯邦調查局（FBI）已加入調查小組，徹查六名外國人神秘死亡的事件。



彭博社報道，賽塔星期三（7月17日）告訴記者，美國聯邦調查局（FBI）特工已加入泰國警方，前往案發的曼谷愛侶灣君悦酒店（Grand Hyatt Erawan）。案件中六名死者中有兩名是美國公民。

賽塔說：「我們仍在等待法醫分析證據」，初步證據表明。「這與搶劫或國家內部安全無關。」

2024年7月17日，泰國警方在新聞發布會上向傳媒展示酒店房內的平面圖（Reuters）

2024年7月17日，泰國警方在新聞發布會上向傳媒展示酒店房內茶杯的圖片，據警方指，在房內茶杯發現山埃的痕迹（Reuters）

賽塔在星期二晚間的記者會上說，六名死者包括四個越南人和兩個越南裔美國人，死亡時間約為24小時。一名酒店女服務員發現他們死在五樓的房間裏，現場沒有衝突或打鬥痕跡。他警告人們不要妄下結論，「因為這可能會引起混亂」。

2024年7月16日，曼谷一間酒店職員發現有6人伏屍房內，圖為房內茶杯（泰國警方）

2024年7月16日，曼谷一間酒店職員發現有6人伏屍房內，房內有還未吃完的食物（泰國警方）

警方正在努力解開死亡之謎，死者遺體沒有明顯的瘀傷或傷口。客房服務的食物沒有觸碰過的痕迹，但發現六個茶杯，有飲用茶水或咖啡的「殘渣」。

賽塔稱，當局正在研究假設，即還有第七名越南人。他說，一旦初步屍檢細節和其他發現的訊息可用，警方將披露更多死因細節。

2024年7月17日，泰國警方召開新聞發布會，講述案件細節（Reuters）

案件死者預訂了五間客房，可容納七名客人，但只有五人登記入住。曼谷大都會警察首長桑沙旺（Thiti Saengsawang）指出，其中一人是嫌疑人。死者為三女三男，年齡在37歲至56歲之間。

據泰語報紙Matichon報道，遇難者死因疑似氰化物中毒。

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旅遊業是泰國的關鍵產業之一，約佔總就業人數的20％，在5000億美元（6761.51億新元）經濟總量中貢獻了約12％。泰國政府已設定目標，計劃到2027年吸引8000萬名遊客。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

