特朗普反口稱支持TikTok　否認曾發起禁令：只是給美國人一個選擇

7月16日，美媒《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）刊登對美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的專訪。在談及拜登（Joe Biden）政府4月簽署的TikTok「不賣就禁」法案時，特朗普再次表示反對，並堅稱就算TikTok被禁，他仍支持這家影片平台公司。



早在2020年，特朗普就以「國家安全威脅」為由，試圖對TikTok實施行政禁令不果。然而，拜登政府今年對TikTok展開「圍獵」攻勢時，特朗普又身段靈活地「反口」，攻擊拜登無視美國年輕人呼聲，其競選團隊還進駐TikTok平台，首個影片播出後反響大勝拜登。

「我支持TikTok，因為我們需要競爭。如果沒有TikTok，就只有Facebook和Instagram。」特朗普繼而抱怨道：「你知道，那就是朱克伯格（Mark Zuckerberg）。他以前經常來白宮，對我那麼好。但後來他封了我的賬號，突然之間，我一下子就從第一名變成了無名小卒。」

《彭博商業周刊》稱，國會山莊事件爆發後，Meta決定無限期禁制特朗普在其旗下社媒平台的賬號。雖然相關限制已解除，但特朗普仍對此耿耿於懷，還威脅稱若自己重回白宮，就要送朱克伯格進牢房。

圖為Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）2024年1月31日出席在美國會大樓參議院司法委員會舉行的網路兒童性剝削問題聽證會，並在會上作證。（Reuters）

而被問及為何改變對TikTok的態度時，特朗普對《彭博商業周刊》狡辯稱：「我（當時）可沒說要禁止。我只是說，我給你們一個選擇，然後你們告訴我，你們想讓國會怎麼做。還記得嗎？」

不過，《彭博商業周刊》在報道中補充了特朗普當年的表態原話，暗示他「反口覆舌」。

文章引述彭博社在2020年8月的報道內容，當時白宮宣布準備對TikTok美國業務採取行動，特朗普任內叫囂稱要禁止TikTok進入美國，並強調這一措施將「立刻、馬上」實施。「我（特朗普）明天就會簽署文件」，報道特別強調了他的這句話。

針對TikTok的態度，儼然已經成為今年美國大選年的一塊兩黨「必爭之地」。自2020年美國大選周期以來，TikTok在美國的受歡迎程度急劇上升，全國用戶超過1.7億，佔美國人口的一半以上。它也是Z世代的新聞和信息的主要來源，這群在1995年至2009年出生的一代人已經是選舉中的關鍵投票群體。

2020年9月18日，一張美國前總統特朗普（Donald Trump）的照片與智能手機上的Tik Tok和Wechat標誌放在一起拍照。（Reuters）

這也導致特朗普如今的舉動與其過去的立場大不相同。早在特朗普執政時期，美國就曾對TikTok「下黑手」。2020年，作為時任總統的特朗普簽署行政命令禁制TikTok，TikTok隨即起訴特朗普政府，並最終勝訴化解危機。

但自今年3月美國政壇針對TikTok發起新一輪打壓後，與大選競爭對手拜登態度不同的是，特朗普出其不意飛出一記「迴力鏢」，開始發文反對禁制TikTok。他聲稱，儘管TikTok構成所謂「國家安全風險」，但禁制這款應用程式只會「便宜了Facebook」。

「沒有TikTok，會讓Facebook變得更強大，我認為Facebook是人民的敵人。有很多人喜歡TikTok，TikTok上有很多小孩，他們沒有了TikTok會發瘋」，特朗普時常藉機表達對被Facebook封號的不爽。

正在推動TikTok禁令的拜登政府，自然也逃不掉特朗普的猛烈攻擊。他多次在自創社交媒體平台「真相社交」（Truth Social）向年輕網民喊話，稱拜登此舉是「選舉干預」，斥其應為美國民主損害「負全責」。

2024年7月16日，美國密爾沃基，特朗普出席共和黨大會第二日活動。（Reuters）

就在6月，在談到如何更大程度地爭取年輕選民時，特朗普還曾明確表態他「永遠不會禁制TikTok」，這被美媒稱為是迄今他對這款社交媒體應用程式「最堅定」的表態。當時他仍不忘以此攻擊拜登是「歷史上最糟糕的美國總統」，並呼籲選民們給自己投票。

與此同時，特朗普和拜登，這兩個都對TikTok「動刀動武」過的大選候選人，今年又爭先恐後地入駐這個被他們扣上過「威脅美國國安」帽子的平台。特朗普競選團隊更直言不諱回應質疑稱，他們「不會放過任何一條吸引年輕選民的戰線」。

在賬號開設不到4個小時，特朗普賬號的粉絲數已經突破40萬，超過了早於4個月前開立帳號的拜登。特朗普競選團隊當時還頗為得意地發布了一份「戰報」，稱在未有任何預告的情況下，特朗普的TikTok粉絲關注量迅速打破了歷史記錄，其賬號的影片觀看量還在12個小時後超過了拜登的賬號，賬號粉絲數也是拜登的10倍……

2024年7月14 日，美國總統拜登在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室向全國發表演說。（Reuters）

「據TikTok方面表示，特朗普TikTok賬戶的啟動是這家社交媒體平台歷史上最成功的一次。」聲明中難掩得意。

《政治報》（Politico）認為，特朗普的加入，對於在美國正陷入困境的的TikTok來說是「一次勝利」。

拜登4月簽署的一攬子法案中，要求字節跳動在270天內出售TikTok美國業務，截止日期就是他總統任期到期的前一天，明年1月19日。拜登還可以行使一次90天的延期權力。

攝於2024年3月20日的插圖，美國國旗放置在Tik Tok的標誌上。（Reuters)

眼下TikTok正與拜登政府拉響一場緊張的「法律戰」。據《華盛頓郵報》6月20日報道，TikTok公司和8名TikTok創作者共同向美國法院提交首份法庭書狀（legal brief），指控美國政府涉TikTok「不賣就禁」法案是「政治煽動」的結果，其精神有違美國憲法，應當被推翻。

值得注意的是，在美媒看來，TikTok方面此次加大了對拜登政府的「進攻」，首次公布了TikTok與美國政府之間多年來秘密談判的內部文件。TikTok稱，該公司原本提出了一份可以解決美方所謂「國安擔憂」的和解方案，但美方仍一意孤行推動法案通過，表明政府並無誠意解決問題。美媒認為，這一點或影響法院裁決。

本文獲《觀察者網》授權轉載

