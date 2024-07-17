特朗普反口稱支持TikTok 否認曾發起禁令：只是給美國人一個選擇
7月16日，美媒《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）刊登對美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的專訪。在談及拜登（Joe Biden）政府4月簽署的TikTok「不賣就禁」法案時，特朗普再次表示反對，並堅稱就算TikTok被禁，他仍支持這家影片平台公司。
早在2020年，特朗普就以「國家安全威脅」為由，試圖對TikTok實施行政禁令不果。然而，拜登政府今年對TikTok展開「圍獵」攻勢時，特朗普又身段靈活地「反口」，攻擊拜登無視美國年輕人呼聲，其競選團隊還進駐TikTok平台，首個影片播出後反響大勝拜登。
「我支持TikTok，因為我們需要競爭。如果沒有TikTok，就只有Facebook和Instagram。」特朗普繼而抱怨道：「你知道，那就是朱克伯格（Mark Zuckerberg）。他以前經常來白宮，對我那麼好。但後來他封了我的賬號，突然之間，我一下子就從第一名變成了無名小卒。」
《彭博商業周刊》稱，國會山莊事件爆發後，Meta決定無限期禁制特朗普在其旗下社媒平台的賬號。雖然相關限制已解除，但特朗普仍對此耿耿於懷，還威脅稱若自己重回白宮，就要送朱克伯格進牢房。
而被問及為何改變對TikTok的態度時，特朗普對《彭博商業周刊》狡辯稱：「我（當時）可沒說要禁止。我只是說，我給你們一個選擇，然後你們告訴我，你們想讓國會怎麼做。還記得嗎？」
不過，《彭博商業周刊》在報道中補充了特朗普當年的表態原話，暗示他「反口覆舌」。
文章引述彭博社在2020年8月的報道內容，當時白宮宣布準備對TikTok美國業務採取行動，特朗普任內叫囂稱要禁止TikTok進入美國，並強調這一措施將「立刻、馬上」實施。「我（特朗普）明天就會簽署文件」，報道特別強調了他的這句話。
針對TikTok的態度，儼然已經成為今年美國大選年的一塊兩黨「必爭之地」。自2020年美國大選周期以來，TikTok在美國的受歡迎程度急劇上升，全國用戶超過1.7億，佔美國人口的一半以上。它也是Z世代的新聞和信息的主要來源，這群在1995年至2009年出生的一代人已經是選舉中的關鍵投票群體。
這也導致特朗普如今的舉動與其過去的立場大不相同。早在特朗普執政時期，美國就曾對TikTok「下黑手」。2020年，作為時任總統的特朗普簽署行政命令禁制TikTok，TikTok隨即起訴特朗普政府，並最終勝訴化解危機。
但自今年3月美國政壇針對TikTok發起新一輪打壓後，與大選競爭對手拜登態度不同的是，特朗普出其不意飛出一記「迴力鏢」，開始發文反對禁制TikTok。他聲稱，儘管TikTok構成所謂「國家安全風險」，但禁制這款應用程式只會「便宜了Facebook」。
「沒有TikTok，會讓Facebook變得更強大，我認為Facebook是人民的敵人。有很多人喜歡TikTok，TikTok上有很多小孩，他們沒有了TikTok會發瘋」，特朗普時常藉機表達對被Facebook封號的不爽。
正在推動TikTok禁令的拜登政府，自然也逃不掉特朗普的猛烈攻擊。他多次在自創社交媒體平台「真相社交」（Truth Social）向年輕網民喊話，稱拜登此舉是「選舉干預」，斥其應為美國民主損害「負全責」。
就在6月，在談到如何更大程度地爭取年輕選民時，特朗普還曾明確表態他「永遠不會禁制TikTok」，這被美媒稱為是迄今他對這款社交媒體應用程式「最堅定」的表態。當時他仍不忘以此攻擊拜登是「歷史上最糟糕的美國總統」，並呼籲選民們給自己投票。
與此同時，特朗普和拜登，這兩個都對TikTok「動刀動武」過的大選候選人，今年又爭先恐後地入駐這個被他們扣上過「威脅美國國安」帽子的平台。特朗普競選團隊更直言不諱回應質疑稱，他們「不會放過任何一條吸引年輕選民的戰線」。
在賬號開設不到4個小時，特朗普賬號的粉絲數已經突破40萬，超過了早於4個月前開立帳號的拜登。特朗普競選團隊當時還頗為得意地發布了一份「戰報」，稱在未有任何預告的情況下，特朗普的TikTok粉絲關注量迅速打破了歷史記錄，其賬號的影片觀看量還在12個小時後超過了拜登的賬號，賬號粉絲數也是拜登的10倍……
「據TikTok方面表示，特朗普TikTok賬戶的啟動是這家社交媒體平台歷史上最成功的一次。」聲明中難掩得意。
《政治報》（Politico）認為，特朗普的加入，對於在美國正陷入困境的的TikTok來說是「一次勝利」。
拜登4月簽署的一攬子法案中，要求字節跳動在270天內出售TikTok美國業務，截止日期就是他總統任期到期的前一天，明年1月19日。拜登還可以行使一次90天的延期權力。
眼下TikTok正與拜登政府拉響一場緊張的「法律戰」。據《華盛頓郵報》6月20日報道，TikTok公司和8名TikTok創作者共同向美國法院提交首份法庭書狀（legal brief），指控美國政府涉TikTok「不賣就禁」法案是「政治煽動」的結果，其精神有違美國憲法，應當被推翻。
值得注意的是，在美媒看來，TikTok方面此次加大了對拜登政府的「進攻」，首次公布了TikTok與美國政府之間多年來秘密談判的內部文件。TikTok稱，該公司原本提出了一份可以解決美方所謂「國安擔憂」的和解方案，但美方仍一意孤行推動法案通過，表明政府並無誠意解決問題。美媒認為，這一點或影響法院裁決。
本文獲《觀察者網》授權轉載