以色列特拉維夫傳爆炸聲1死7傷　胡塞武裝認責

綜合《以色列時報》及《耶路撒冷郵報》等以媒報道，特拉維夫市本耶胡達街（Ben Yehuda Street，暫譯）地區當地時間7月19日凌晨3時左右傳出巨大爆炸聲，造成1人死亡，至少7人受輕傷，傷者已被送往醫院。美國新聞網站Axios19日稱，也門胡塞武裝發言人聲稱對此次事件負責。



目前，警方、消防和救援部門已被派往該地區，以色列方面正在調查爆炸原因，大多數以色列媒體猜測是一架無人機墜落引起。

以色列緊急醫療機構紅大衛盾會（Magen David Adom）在社交平台上發文稱，該機構接到爆炸消息，旗下的醫護人員已趕至現場提供醫療救治。

一名30多歲的男子和20多歲的女子被彈片擊傷，意識清醒，已轉至醫院進行救治。另有4名焦慮者正在接受治療。報道稱，在搜索過程中，救援人員還在爆炸地點附近的一幢公寓內發現一具男性遺體。

以色列警方在一份聲明中呼籲居民不要前往現場，也不要接近或觸摸爆炸物殘骸。

經過初步調查，以色列國防軍表示，此次爆炸是「空中目標在沒有預警的情況下墜落」造成的。以軍將加強空中巡邏，保護以色列的天空。

2024年7月19日，以色列特拉維夫市中心發生爆炸。圖為軍事及緊急服務人員聚集在爆炸點。（Reuters）

美國霍士新聞19日報道，爆炸發生在距離美國駐特拉維夫辦事處不遠的地方。一名美國官員告訴Axios，美國辦事處建築沒有受損，也沒有美國公民受傷。

本文獲《觀察者網》授權轉載

